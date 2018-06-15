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Более 1600 культурных мероприятий пройдет в Ростове-на— Дону во время ЧМ-2018
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Более 1600 культурных мероприятий пройдет в Ростове-на— Дону во время ЧМ-2018 

ТАСС 48 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Жителей и многочисленных гостей города, планирующих посетить столицу Донского края, во время чемпионата мира по футболу будет ждать более 1600 культурных мероприятий. Об этом сообщил журналистам министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.
"Мы хотим познакомить наших гостей с культурой Донского края, его богатой историей и самобытными традициями, — заметил Бабин. — В рамках культурной программы во время чемпионата мира в Ростовской области запланировано проведение более 1600 различных мероприятий, ориентировочно в них примут участие около шести тысяч артистов, 510 творческих коллективов".
"Пройдет 15 спектаклей в Государственном музыкальном театре, 24 спектакля — в Академическом молодежном театре и детском театре кукол, пять концертов в филармонии, три концерта нашего знаменитого ансамбля донских казаков в ДК «Сельмаш». Также гостей нашего города ждет большое количество разнообразных выставок. Все люди, имеющие паспорт болельщика, могут посещать музеи бесплатно", — добавил министр культуры.
На стадионе «Ростов-Арена» пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). ЧМ-2018 завершится 15 июля.
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