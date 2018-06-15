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Подмосковные театры выступят во всех 85 регионах России
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Подмосковные театры выступят во всех 85 регионах России 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект «Большие гастроли» охватывает всю страну от Калининграда до Камчатки.
Подмосковные театры выступят во всех 85 регионах России в рамках федерального проекта «Большие гастроли-2018», сообщает портал «Подмосковье сегодня».
В проекте принимают участие 270 российских театров. От Московской области в проекте принимают участие Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова, Московский областной государственный театр кукол и Московский областной государственный театр юного зрителя.
В рамках «Больших гастролей» будет показано более 2000 спектаклей.
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