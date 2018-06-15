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В Ростове-на-Дону болельщикам предоставят возможность бесплатно посетить театр
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В Ростове-на-Дону болельщикам предоставят возможность бесплатно посетить театр 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В соответствии с информацией, полученной в Информационном агентстве России «ТАСС», Ростовский государственный музыкальный театр в период Мундиаля каждый день будет предоставлять обладателям паспортов болельщика 314 бесплатных билетов.
В администрации театра отметили, что гостям презентуют лучшие постановки, имеющиеся в репертуаре, позволив, таким образом, ценителям футбола прикоснуться к искусству.
В рамках фестиваля-акции «Шедевры русской музыки» на улице установлен современный экран с большим разрешением, а также удобные кресла с возможностью отведать прохладительные напитки тем, кто не смог попасть в зал. На экране будут транслироваться в режиме реального времени музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра, а также балетные постановки.
Добавим, что в условиях повышенного ажиотажа билеты лучше бронировать заранее.
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