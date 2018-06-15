В Ростове-на-Дону болельщикам предоставят возможность бесплатно посетить театр

В соответствии с информацией, полученной в Информационном агентстве России «ТАСС» , Ростовский государственный музыкальный театр в период Мундиаля каждый день будет предоставлять обладателям паспортов болельщика 314 бесплатных билетов.

В администрации театра отметили, что гостям презентуют лучшие постановки, имеющиеся в репертуаре, позволив, таким образом, ценителям футбола прикоснуться к искусству.

В рамках фестиваля-акции «Шедевры русской музыки» на улице установлен современный экран с большим разрешением, а также удобные кресла с возможностью отведать прохладительные напитки тем, кто не смог попасть в зал. На экране будут транслироваться в режиме реального времени музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра, а также балетные постановки.

Добавим, что в условиях повышенного ажиотажа билеты лучше бронировать заранее.