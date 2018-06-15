Болельщики Чемпионата мира смогут бесплатно посещать ростовский музыкальный театр

Вячеслав Кущев отметил, что была подготовлена специальная программа в преддверие Чемпионата Мира. Так, 15 июня состоится гала-концерт, в программе которого произведения великих русских классиков: Чайковского, Прокофьева, Рахманинова. Артисты оперы, балета и оркестра представят нам истинную гордость нашей страны и позволят познакомиться с ней гостям города.

Чтобы посетить театр, гость должен за два дня до желанного спектакля забронировать места по телефону, а непосредственно нужно иметь при себе FAN ID.

Кроме того, руководитель театра сообщил о подготовленных выступлениях артистов на летней площадке, а концерты внутри театра будут проецироваться на большом экране перед зданием театра.