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Болельщики Чемпионата мира смогут бесплатно посещать ростовский музыкальный театр
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Болельщики Чемпионата мира смогут бесплатно посещать ростовский музыкальный театр 

Деловое сообщество 2 часа назад
Вячеслав Кущев отметил, что была подготовлена специальная программа в преддверие Чемпионата Мира. Так, 15 июня состоится гала-концерт, в программе которого произведения великих русских классиков: Чайковского, Прокофьева, Рахманинова. Артисты оперы, балета и оркестра представят нам истинную гордость нашей страны и позволят познакомиться с ней гостям города.
Чтобы посетить театр, гость должен за два дня до желанного спектакля забронировать места по телефону, а непосредственно нужно иметь при себе FAN ID.
Кроме того, руководитель театра сообщил о подготовленных выступлениях артистов на летней площадке, а концерты внутри театра будут проецироваться на большом экране перед зданием театра.
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