Спектакль-концерт «Магия Музыки Магия Слова»

4 июля, 19:00

Московская Государственная Консерватория им. П. И. Чайковского, Большой зал

Музыка: Алексей Айги, и группа «4:33»

«Магия Музыки Магия Слова» — необычный музыкально-драматический проект, в котором прозвучат шедевры русской поэзии ХХ века в исполнении мастеров художественного слова и театральной сцены — Сергея Чонишвили, Даниила Страхова и Сергея Шнырева. Музыка, написанная Алексеем Айги переплетается с органной классикой — от Баха до Франка.

Триумфы и трагедии ХХ века, его конфликты и противоречия, фантазии и надежды — в поэзии Гумилева, Блока, Мандельштама, Пастернака, Бродского, Самойлова, Кушнера, Рыжего, Пригова и др. Три актера, три героя, три взгляда на историю и современность, на жизнь и на любовь. Каждый ведет свою тему, порою вступая в диалог, порою оставаясь в одиночестве.

Четвертый герой — несравненная музыка Алексея Айги, словно вне времени и вне пространства. На сцене вместе с замечательным композитором и скрипачом Алексеем Айги его ансамбль «4:33» и органист Константин Волостнов.

Накал страстей и глубины трагических прозрений, яркость эмоций и парадоксы мысли — все это подчеркивается визуальной инсталляцией и, конечно же, звуками органа. Актер в этом представлении оказывается властелином слова, подчиняющим своей воле любой сюжет. Однако, и Сергей Чонишвили, и Даниил Страхов, и Сергей Шнырев — актеры, хорошо известные самой широкой публике по театральным и киноработам, — откроют здесь неожиданные грани своего дарования. Ведь для каждого из них встреча с поэзией — это еще и разговор о самом себе…

Адрес: Москва, ул Большая Никитская 13/6