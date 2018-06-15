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Спектакль-концерт «Магия Музыки Магия Слова»
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Спектакль-концерт «Магия Музыки Магия Слова» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
4 июля, 19:00
Московская Государственная Консерватория им. П. И. Чайковского, Большой зал 
В ролях: Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырёв
Музыка: Алексей Айги, и группа «4:33»
Режиссер-постановщик: Наталья Семенова
«Магия Музыки Магия Слова» — необычный музыкально-драматический проект, в котором прозвучат шедевры русской поэзии ХХ века в исполнении мастеров художественного слова и театральной сцены — Сергея Чонишвили, Даниила Страхова и Сергея Шнырева. Музыка, написанная Алексеем Айги переплетается с органной классикой — от Баха до Франка.
Триумфы и трагедии ХХ века, его конфликты и противоречия, фантазии и надежды — в поэзии Гумилева, Блока, Мандельштама, Пастернака, Бродского, Самойлова, Кушнера, Рыжего, Пригова и др. Три актера, три героя, три взгляда на историю и современность, на жизнь и на любовь. Каждый ведет свою тему, порою вступая в диалог, порою оставаясь в одиночестве.
Четвертый герой — несравненная музыка Алексея Айги, словно вне времени и вне пространства. На сцене вместе с замечательным композитором и скрипачом Алексеем Айги его ансамбль «4:33» и органист Константин Волостнов.
Накал страстей и глубины трагических прозрений, яркость эмоций и парадоксы мысли — все это подчеркивается визуальной инсталляцией и, конечно же, звуками органа. Актер в этом представлении оказывается властелином слова, подчиняющим своей воле любой сюжет. Однако, и Сергей Чонишвили, и Даниил Страхов, и Сергей Шнырев — актеры, хорошо известные самой широкой публике по театральным и киноработам, — откроют здесь неожиданные грани своего дарования. Ведь для каждого из них встреча с поэзией — это еще и разговор о самом себе…
Подробности здесь.
Адрес: Москва, ул Большая Никитская 13/6
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