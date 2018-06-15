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Юные театралы собрались на Михалковской
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Юные театралы собрались на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В детском лагере «Радостные открытия» на Михалковской улице состоялась премьера театральной зарисовки «Все на всех». Представление подготовили юные артисты, обучающиеся актерскому мастерству в рамках летней смены.
«Каждый проникновенно исполнил свою роль, блистательно выступил и показал красочные образы стихотворения Агнии Барто, — говорится на официальном сайте центра «Радость», в котором организован лагерь. — Красочные декорации дополнили постановку и сделали ее особенно запоминающейся.
Как сообщили в администрации «Радости», юные артисты уже готовятся к новым выступлениям. (вт)
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