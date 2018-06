Главные события Москвы 15 по 21 июня 2018 года

Москва в ближайшие дни — это не только футбол. О том, куда можно сходить, чтобы интересно провести время, как обычно расскажут Dni.Ru

15 июня, пятница

В помещении бойлерной Московского хлебозавода №9 в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP состоится концерт известной исландской певицы Эмилианы Торрини (Emiliana Torrini) c оркестром The Colorist Orchestra. Звезда инди-поп-сцены известна, прежде всего, своим абсолютным хитом «Jungle drum», прогремевшим на весь мир. Музыканты приедут поддержать Сборную Исландии на Чемпионате мира по футболу. Их выступление пройдет за день до первого матча исландской сборной. В первом отделении концерта выступит известная исландская джазовая пианистка Сунна Гуннлёйгс и ее Sunna Gunnlaugs Trio, с огромным успехом выступающее в Европе, США и Канаде.

В ГлавClub Green Concert выступит " Ольга Арефьева и Ковчег". Ольга получила широкую популярность еще в 90-х, однако по сей день может похвастаться хорошей плодотворностью. Многогранный талант рождает разноплановые песни с необычными, но цепляющими чем-то неосязаемым текстами. Погрузиться в эту уникальную атмосферу можно будет лично.

16 июня, суббота

В ARTPLAY начнет работу мультимедийная выставка «Ван Гог. Письма к Тео». Переписка с братом Тео охватывает два больших периода, голландский и французский, на которые распадается жизнь и творчество Ван Гога. Озвучивает письма спортивный комментатор и актер Василий Уткин . Посетители не только увидят все картины Ван Гога, написанные им в каждый из периодов его творчества — в Нидерландах, в Париже, в Арле, в Овер-сюр-Уаз — но и услышат историю, рассказанную в письмах от первого лица. Выставка продлится до 16 сентября.

Yota Arena состоится большой концерт группы «Leonid & Friends». На данный момент это уникальный коллектив из 11 человек, каждый из которых является тщательно подобранным, высокопрофессиональным музыкантом. Этот проект — посвящение популярной американской джаз-рок группе Chicago. Музыка был с восторгом принята в сети. Американский музыкальный критик Фил Трэйнор так сказал про альбом Chicagovich: «Никто не ожидал, что русские могут исполнять американскую музыку лучше, чем наши музыканты».

В Театре Наталии Сац покажут спектакль «Путешествие незнайки». Герои замечательных книг Николая Носова запели и затанцевали в этом веселом спектакле для маленьких зрителей. Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные «коротышки» отправятся в путешествие на воздушном шаре, где они успеют пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга. Стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.

17 июня, воскресенье

В Adrenaline Stadium состоится VII Благотворительный танцевальный марафон «Лучшие друзья». Мероприятие помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе. С 12:00 до 20:00 гостей ждут мастер-классы от лучших хореографов страны ( Евгений Папунаишвили , Алина Шадрина), конкурсы и выступления звезд эстрады: Глюк’oZa, Владимира Левкина ("На-на"), вокальной группы «Пятеро», Ромади Кагита (участницы проекта «Артист» на «Россия-1»), Ива Набиева (победителя шоу «Успех» на СТС) и многих других. Также будут проводиться арт-занятия и творческие мастерские, игры, конкурсы, розыгрыши и активности, которые ведут популярные ведущие.

17 и 18 июня в Театре на Юго-Западе покажут мистический триллер «Игроки» по мотивам одноименной пьесы Н. Гоголя. Смена времен и эпох, непреодолимое и неизменное желание человека иметь все и сейчас. Это история, где стираются границы реального и потустороннего мира. Где главная валюта — это человеческая жизнь.

18 июня, понедельник

В «Союзе Композиторов» вечер пройдет под знаменем проекта «Tablao Flamenсo». Это клубный вариант представления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец), guitarra (гитарное искусство), где публика и артисты существуют в едином пространстве бара. Формат Таблао — это постоянные еженедельные концерты фламенко, постоянная публика, любящая и понимающая это искусство, и постоянное, активное существование фламенко в культурной жизни Москвы.

19 июня, вторник

В Школе современной пьесы покажут постановку «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Евгений Гришковец Иосиф Райхельгауз некогда придумали интересные сюжеты и раздали их артистам, чтобы те разыграли их своими словами. Получились сценки — веселые, лирические, смешные, парадоксальные, но совсем не связанные между собой. Но есть такое место, где в одно время собираются совершенно разные люди, которые выясняют отношения, назначают встречи, празднуют что-то, ждут кого-то, знакомятся, обсуждают дела. Это — ресторан. Так что место действия спектакля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» — ресторан «Зимний Эрмитаж», за накрытыми столиками которого и раскручиваются сюжетные линии. Готовых реплик нет — актеры придумывают их на ходу. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают.

20 июня, среда

В Центральном Доме Актера покажут спектакль «Magic of music». По сюжету молодой человек одновременно влюблен в двух сестер — вот такой необычный любовный треугольник. Зрителей ждет магия чувств всепоглощающей любви. История рассказана искренне и красиво, любовные перипетии разворачиваются на фоне прекрасной музыки, написанной специально для этой постановки. В ней волшебным образом переплетаются и родные русские мотивы, и зажигательные ритмы латиноамериканских танцев, и наполненные романтикой мелодии Парижа.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится Юбилейный вечер Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Это старейшая балетная школа России. Первая в нашей стране и одна из лучших профессиональных школ мира, которой исполнилось 280 лет со дня основания. За это время Академия внесла бесценный вклад в мировое хореографическое образование, сумела сохранить и развить традиции, накопленные поколениями танцовщиков и педагогов, завоевала признание миллионов поклонников балета.

21 июня, четверг

В ГлавClub Green Concert выступит группа «Чичерина». Юлия Чичерина — одна из главных звезд так называемой «новой волны уральского рока», которая была участником первых «Нашествий», фигурировала в популярном саундтреке к «Брату 2» и записала с группой «Би-2» суперхит «Мой рок-н-ролл». Сейчас певица полностью обновила состав одноименной группы, много путешествовала, иногда снималась (или пела) в кино, записывала новые песни злободневной тематики, посвященные войне и миру. В прошлом году группа отметила 20-летие.