Свыше миллиона рублей получит на развитие нижегородский театр «Вера»

Театр «Вера» получит на развитие творческой деятельности 800 тысяч рублей из федерального бюджета и 281,1 тысячи рублей из областной казны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее постановление исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Евгений Люлин подписал 9 июня. Финансовая поддержка реализуется в рамках государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области на 2013–2020 годы».

Средства направлены для поддержку творческой деятельности и технического оснащения театра, это значит что они могут пойти на создание и показ новых постановок, приобретение оборудования, а также организацию гастролей.

Напомним, 1 июня здание театра «Вера» открылось после пятилетней масштабной реконструкции. Оно перестало принимать зрителей 1 июня 2013 года. В течение всего этого времени театр играл на различных площадках города и области: в Доме актера, ТЮЗе, дворцах культуры, музеях, школах. Тем не менее, по словам руководитель театра Веры Горшковой , театр выпускал по четыре-пять премьер в год. Актерский состав «Веры» сохранился в неизменном виде.

Напомним, что в Нижнем Новгороде откроется выставка о заключении Максима Горького в Петропавловской крепости.

Фото: Надежда Кей