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Свыше миллиона рублей получит на развитие нижегородский театр «Вера»
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Свыше миллиона рублей получит на развитие нижегородский театр «Вера» 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Театр «Вера» получит на развитие творческой деятельности 800 тысяч рублей из федерального бюджета и 281,1 тысячи рублей из областной казны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующее постановление исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Евгений Люлин подписал 9 июня. Финансовая поддержка реализуется в рамках государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области на 2013–2020 годы».
Средства направлены для поддержку творческой деятельности и технического оснащения театра, это значит что они могут пойти на создание и показ новых постановок, приобретение оборудования, а также организацию гастролей.
Напомним, 1 июня здание театра «Вера» открылось после пятилетней масштабной реконструкции. Оно перестало принимать зрителей 1 июня 2013 года. В течение всего этого времени театр играл на различных площадках города и области: в Доме актера, ТЮЗе, дворцах культуры, музеях, школах. Тем не менее, по словам руководитель театра Веры Горшковой, театр выпускал по четыре-пять премьер в год. Актерский состав «Веры» сохранился в неизменном виде.
Напомним, что в Нижнем Новгороде откроется выставка о заключении Максима Горького в Петропавловской крепости.
Фото: Надежда Кей
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