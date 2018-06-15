Драмкружок, Фидель Кастро, памятник конструктивизма: что нужно знать о Культурном центре ЗИЛ

Привлекало конструктивистское здание и высоких гостей — сюда приезжали Фидель Кастро Ромен Роллан . И именно здесь начинали свой путь артисты, которых любит не одно поколение зрителей.

Родная студия легендарных артистов

Вера Васильева, которая сейчас служит в Театре сатиры, до сих пор с нежностью вспоминает то время. Изначально актриса перешла в драмкружок именно из-за Штейна — до этого она занималась в хоровом кружке.

«Когда я уже училась в студии завода, в репертуаре был спектакль «Испанцы». И там я играла одну из монашек. Но Сергей Львович говорил: «Кого бы вы ни играли, вы должны сочинить биографию: почему вы такие». И когда я играла монашку, я сочинила, что не могу выйти замуж за любимого. У нас был проход через сцену. Я шла и плакала настоящими слезами, потому что у меня же был любимый, с которым мне не удалось соединиться. Вот так я верила, что надо войти в роль, верить во все, — говорит Вера Васильева. — И это было искренне… Вот такая была у него волшебная сила убеждения. Человек должен чувствовать то, что он играет. И мы наивно это повторяли. По-моему, у нас родилось много хороших актеров. Я буду помнить Сергея Львовича всю жизнь! Он воспитал нас, во-первых, любящими театр, а во-вторых, вообще хорошими людьми. Он был настолько добр, настолько умел нас увлечь всем… То это были песни, то это были игры, то это были рассказы о литературе. И мы хотели читать. Он нас заразил всем самым прекрасным. Я его очень ценю. Люблю как воспитателя, который навек остался для меня путеводной звездой».

Будущий любимец советских женщин Василий Лановой пришел заниматься в студию, когда ему было всего 13 лет, то есть в 1947 году. В тяжелое послевоенное время именно театр был для многих (а особенно для молодежи) утешением и надеждой на лучшее будущее. Через четыре года Лановой получил грамоту на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов.

Татьяна Шмыга, которой не стало семь лет назад, в своих интервью любила вспоминать, как играла в спектакле «Аттестат зрелости» в 1951 году. Тогда она еще не знала, что пройдет время, и она станет единственной актрисой оперетты, которую удостоят звания народной артистки СССР.

«Я была на 2-м или 3-м курсе ГИТИСа, когда Сергей Львович пригласил меня петь рахманиновскую «Весна идет». Меня сажали в оркестровую яму. Там, в ЗИЛе, как ни странно, была оркестровая яма, хотя сейчас даже в некоторых оперных театрах ее нет. И я пела под аккомпанемент: «Весна идет, весна идет…» Конечно, я упивалась этим спектаклем, потому что это был уже абсолютно профессиональный театральный спектакль. Абсолютно! И ребята играли уже как профессиональные артисты: и Вася Лановой, и Володя Земляникин», — говорила Татьяна Шмыга.

Знаменитые гости

В 1963 году сюда приезжал кубинский лидер Фидель Кастро. От имени Никиты Хрущева ему подарили автомобиль — открытый ЗИЛ-111В. Конечно, эта машина представительского класса заняла особое место в автопарке кубинского политика. Панорамные окна, двигатель почти на шесть литров, установка кондиционирования воздуха — по тем временам подарок был шикарным.

Во дворец культуры, который сегодня называется Культурный центр ЗИЛ, по-прежнему приезжают именитые гости. В новейшее время здесь прочел лекцию лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Ауманн , встречался с поклонниками композитор и один из живых классиков электронной музыки Джон Эпплтон, совместный спектакль показали американская труппа балета Сюзанн Фаррелл и театр «Балет Москва», а также выступали артисты из Южной Кореи.

Памятник конструктивизма

Началось все с Симонова монастыря, точнее говоря, с его некрополя, который в 1930-х годах разорили большевики. На этой территории покоились останки носителей известнейших дворянских фамилий — Головиных, Нарышкиных, Татищевых, Шаховских, Соймоновых и других. Во время рабочих субботников захоронения уничтожили, а останки перенесли на кладбища.

В 1931 году начали строить дворец культуры. Открытый конкурс объявили еще в 1929-м, в нем победили архитекторы-конструктивисты — братья Александр , Виктор и Леонид Веснины. Они уже были известны благодаря проекту здания Дворца труда в Москве.

Через два года, в 1933-м, у нового дворца культуры появился малый театр на 1200 мест, еще через четыре — клубный корпус, примыкающий к нему. Театральный зал пострадал во время Великой Отечественной войны, позже его реконструировали, но уже в стиле сталинского ампира.

Конструктивизм — это прежде всего строгость, геометризм, лаконичность форм. В здании Дворца культуры параллелепипеды и врезанные в них цилиндры полуротонд, балконов и эркеров составляют здание и делают его похожим на самолет, если смотреть сверху. По тогдашней моде братья Веснины взяли на вооружение идеи французского архитектора Ле Корбюзье, который использовал опоры-столбы вместо массивов стен, а также свободную планировку, удлиненные окна и плоскую крышу.

Культурный центр ЗИЛ сегодня

Дворец культуры принадлежал заводу имени И. А. Лихачева до 2008 года. В 2012 году его передали Департаменту культуры города Москвы.

Сегодня москвичей приглашают сюда на лекции, концерты, мастер-классы, выставки, перформансы и спектакли. Наука, культура и искусство — каждый найдет что-то для себя. В библиотеке есть последние издательские новинки, на стеллажах буккроссинга можно оставить прочитанную книгу и забрать домой понравившуюся, в зонах коворкинга можно пользоваться бесплатным Wi-Fi, уютное кафе предлагает вкусные угощения.

Арт-студия работает с 1937 года. Старые гипсовые головы, по которым учились рисовать несколько поколений, все еще находятся здесь. Сегодня опытные педагоги работают с учениками всех возрастов.

Драматический театр имени С. Л. Штейна — нынешнее название того самого знаменитого театрального кружка. Его артисты вместе с актерами музыкального театра «Город мастеров» и музыкального театра «Улей», которые тоже работают в Культурном центре ЗИЛ, участвуют не только в спектаклях культурного центра, но и в городских фестивалях.