Драмкружок, Фидель Кастро, памятник конструктивизма: что нужно знать о Культурном центре ЗИЛ 

У Культурного центра ЗИЛ богатая история. На месте, где когда-то был монастырский некрополь, в 1930-е годы вырос Дворец культуры завода имени И. А. Лихачева — одно из ключевых конструктивистских зданий Москвы. Его интерьеры не раз снимали в кино — их можно увидеть и в советских «Чародеях» с Александром Абдуловым и Валентином Гафтом, и в недавнем сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского.
Привлекало конструктивистское здание и высоких гостей — сюда приезжали Фидель Кастро и Ромен Роллан. И именно здесь начинали свой путь артисты, которых любит не одно поколение зрителей.
Родная студия легендарных артистов
Театральная студия Дворца культуры завода имени И. А. Лихачева — один из первых кружков, которые обосновались в здании. Костяк студии составили тогда еще юные и очень талантливые Василий Лановой, Вера Васильева, Татьяна Шмыга, Игорь Таланкин, Валерий Носик, Владимир Земляникин. Студией руководил режиссер и педагог Сергей Штейн. На его глазах ученики добивались первых успехов, росли как профессионалы. Он любил их, а они отвечали ему взаимностью.
Вера Васильева, которая сейчас служит в Театре сатиры, до сих пор с нежностью вспоминает то время. Изначально актриса перешла в драмкружок именно из-за Штейна — до этого она занималась в хоровом кружке.
«Когда я уже училась в студии завода, в репертуаре был спектакль «Испанцы». И там я играла одну из монашек. Но Сергей Львович говорил: «Кого бы вы ни играли, вы должны сочинить биографию: почему вы такие». И когда я играла монашку, я сочинила, что не могу выйти замуж за любимого. У нас был проход через сцену. Я шла и плакала настоящими слезами, потому что у меня же был любимый, с которым мне не удалось соединиться. Вот так я верила, что надо войти в роль, верить во все, — говорит Вера Васильева. — И это было искренне… Вот такая была у него волшебная сила убеждения. Человек должен чувствовать то, что он играет. И мы наивно это повторяли. По-моему, у нас родилось много хороших актеров. Я буду помнить Сергея Львовича всю жизнь! Он воспитал нас, во-первых, любящими театр, а во-вторых, вообще хорошими людьми. Он был настолько добр, настолько умел нас увлечь всем… То это были песни, то это были игры, то это были рассказы о литературе. И мы хотели читать. Он нас заразил всем самым прекрасным. Я его очень ценю. Люблю как воспитателя, который навек остался для меня путеводной звездой».
Будущий любимец советских женщин Василий Лановой пришел заниматься в студию, когда ему было всего 13 лет, то есть в 1947 году. В тяжелое послевоенное время именно театр был для многих (а особенно для молодежи) утешением и надеждой на лучшее будущее. Через четыре года Лановой получил грамоту на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов.
Татьяна Шмыга, которой не стало семь лет назад, в своих интервью любила вспоминать, как играла в спектакле «Аттестат зрелости» в 1951 году. Тогда она еще не знала, что пройдет время, и она станет единственной актрисой оперетты, которую удостоят звания народной артистки СССР.
«Я была на 2-м или 3-м курсе ГИТИСа, когда Сергей Львович пригласил меня петь рахманиновскую «Весна идет». Меня сажали в оркестровую яму. Там, в ЗИЛе, как ни странно, была оркестровая яма, хотя сейчас даже в некоторых оперных театрах ее нет. И я пела под аккомпанемент: «Весна идет, весна идет…» Конечно, я упивалась этим спектаклем, потому что это был уже абсолютно профессиональный театральный спектакль. Абсолютно! И ребята играли уже как профессиональные артисты: и Вася Лановой, и Володя Земляникин», — говорила Татьяна Шмыга.
На этой сцене ставили спектакль «Овод» по роману писательницы Этель Войнич, «Конец кондуита» по произведениям Льва Кассиля, «Снежную королеву» по сказке Ганса Христиана Андерсена, «Бумбараш» по повести Аркадия Гайдара и многие другие. А 20-летие студии отметили постановкой «Белеет парус одинокий» по одноименной повести Валентина Катаева.
Знаменитые гости
В разное время дворец культуры завода имени И. А. Лихачева посещали российские и мировые знаменитости. Среди них были спортсмены Лев Яшин и Валерий Харламов, космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, а также французский писатель Ромен Роллан, который после посещения местного театрального зала сказал: «Театр чудесно задуман. Я хотел бы, чтобы в один из вечеров здесь шла моя пьеса». В декабре 1978-го здесь дал концерт Владимир Высоцкий.
В 1963 году сюда приезжал кубинский лидер Фидель Кастро. От имени Никиты Хрущева ему подарили автомобиль — открытый ЗИЛ-111В. Конечно, эта машина представительского класса заняла особое место в автопарке кубинского политика. Панорамные окна, двигатель почти на шесть литров, установка кондиционирования воздуха — по тем временам подарок был шикарным.
Во дворец культуры, который сегодня называется Культурный центр ЗИЛ, по-прежнему приезжают именитые гости. В новейшее время здесь прочел лекцию лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Ауманн, встречался с поклонниками композитор и один из живых классиков электронной музыки Джон Эпплтон, совместный спектакль показали американская труппа балета Сюзанн Фаррелл и театр «Балет Москва», а также выступали артисты из Южной Кореи.
Памятник конструктивизма
Началось все с Симонова монастыря, точнее говоря, с его некрополя, который в 1930-х годах разорили большевики. На этой территории покоились останки носителей известнейших дворянских фамилий — Головиных, Нарышкиных, Татищевых, Шаховских, Соймоновых и других. Во время рабочих субботников захоронения уничтожили, а останки перенесли на кладбища.
В 1931 году начали строить дворец культуры. Открытый конкурс объявили еще в 1929-м, в нем победили архитекторы-конструктивисты — братья Александр, Виктор и Леонид Веснины. Они уже были известны благодаря проекту здания Дворца труда в Москве.
Через два года, в 1933-м, у нового дворца культуры появился малый театр на 1200 мест, еще через четыре — клубный корпус, примыкающий к нему. Театральный зал пострадал во время Великой Отечественной войны, позже его реконструировали, но уже в стиле сталинского ампира.
Конструктивизм — это прежде всего строгость, геометризм, лаконичность форм. В здании Дворца культуры параллелепипеды и врезанные в них цилиндры полуротонд, балконов и эркеров составляют здание и делают его похожим на самолет, если смотреть сверху. По тогдашней моде братья Веснины взяли на вооружение идеи французского архитектора Ле Корбюзье, который использовал опоры-столбы вместо массивов стен, а также свободную планировку, удлиненные окна и плоскую крышу.
Культурный центр ЗИЛ сегодня
Дворец культуры принадлежал заводу имени И. А. Лихачева до 2008 года. В 2012 году его передали Департаменту культуры города Москвы.
Сегодня москвичей приглашают сюда на лекции, концерты, мастер-классы, выставки, перформансы и спектакли. Наука, культура и искусство — каждый найдет что-то для себя. В библиотеке есть последние издательские новинки, на стеллажах буккроссинга можно оставить прочитанную книгу и забрать домой понравившуюся, в зонах коворкинга можно пользоваться бесплатным Wi-Fi, уютное кафе предлагает вкусные угощения.
Арт-студия работает с 1937 года. Старые гипсовые головы, по которым учились рисовать несколько поколений, все еще находятся здесь. Сегодня опытные педагоги работают с учениками всех возрастов.
Драматический театр имени С. Л. Штейна — нынешнее название того самого знаменитого театрального кружка. Его артисты вместе с актерами музыкального театра «Город мастеров» и музыкального театра «Улей», которые тоже работают в Культурном центре ЗИЛ, участвуют не только в спектаклях культурного центра, но и в городских фестивалях.