Ещё
На Большой Академической состоялся показ спектакля «Школа для дураков»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

На Большой Академической состоялся показ спектакля «Школа для дураков» 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В школе «Класс-центр», расположенной на улице Большая Академическая, ученики 11-го класса продемонстрировали спектакль «Школа для дураков». Он рассказал о подростке с раздвоением личности, однако главная идея спектакля лежит глубже.
«Мы погружаемся во внутренний мир, «поток» сознания героя и видим реальность через призму его восприятия. И вдруг открываем для себя, что это роман о каждом человеке, живущем в постоянном и мучительном диалоге с собой, пытающемся понять мир и себя в нем», — говорится на официальном сайте образовательного учреждения.
Премьера состоялась в школе 14 июня. (вт)
Управа района Войковский: последние новости
В Войковском организовали благотворительную акцию ко Дню защиты детей Мастер-классы для детей провели на улице Космонавта Волкова в честь Дня России Выставка «Люди с прыгающей походкой» открылась в Войковском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»4
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура4
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть3
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение