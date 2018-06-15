На Большой Академической состоялся показ спектакля «Школа для дураков»

В школе «Класс-центр», расположенной на улице Большая Академическая, ученики 11-го класса продемонстрировали спектакль «Школа для дураков». Он рассказал о подростке с раздвоением личности, однако главная идея спектакля лежит глубже.

«Мы погружаемся во внутренний мир, «поток» сознания героя и видим реальность через призму его восприятия. И вдруг открываем для себя, что это роман о каждом человеке, живущем в постоянном и мучительном диалоге с собой, пытающемся понять мир и себя в нем», — говорится на официальном сайте образовательного учреждения.

Премьера состоялась в школе 14 июня. (вт)