Как стать новым именем в культурной повестке России? 

Андрей, что для вас Таврида? Таврида — сегодня супер необходимый форум для композиторской, поэтической, театральной, кинематографической молодежи. Эта площадка — некая отдушина, полезная лаборатория коллабораций, по итогам которой можно выйти сформировавшейся творческой единицей. У нас три года на Тавриде была Школа академических композиторов и музыковедов. Работа школы принесла определенные плоды, а главное — молодых людей, которые после участия в форуме вышли на взрослую профессиональную орбиту. Это доказывает, что Таврида неоспоримо является актуальной и полезной площадкой для достижения успехов в карьере. Фото: пресс-служба ФБГУ «Росультцентр» Расскажите на конкретных примерах — кто из выпускников вашей лаборатории на Тавриде смог вырваться и уже достичь серьезных успехов? Например, это Тихон Хренников — правнук великого композитора Хренникова. В данный момент, он является сопредседателем Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, руководителем молодёжного отделения Евразийского совета и одним из лидеров Творческого объединения композиторов и музыковедов «Могучая кучка», которое, кстати, было создано на Тавриде в 2015 году. Почему вы решили создать это объединение? Мы поняли, что творческому человеку трудно реализовываться поодиночке, а когда они вместе, когда преследуют единые цели и задачи, тогда результат стопроцентно будет востребован зрителем и обществом. Тихон Хренников. Фото: пресс-служба ФБГУ «Роскультцентр» Наблюдая за историей развития форума, действительно, очень многие ребята возвращаются на Тавриду уже совершенно в другом статусе. Да, Тихон был одним из таких, сначала он приезжал на площадку обычным участником, а после уже почетным гостем. Расскажите больше о его успехах. Совсем недавно он написал большую симфонию под названием «Сталинград». Как вы понимаете, музыкальная культура всегда должна реагировать на важные события, происходящие в нашей стране, решать общественные задачи, пропагандировать знание отечественной истории. В этом году мы отметили 75-летие освобождение Сталинграда. Многие взрослые коллеги не осмелились на этот шаг, а он смог. У нас запланирована премьера в Москве на день города, потом на Фестивале музыки «Московская осень», дальше она прозвучит во всех городах-героях — в рамках программы «Музыка мира против войны». Алексей Чернаков. Фото: пресс-служба ФБГУ «Роскульцентр» Также хочу отметить выпускника Тавриды Алексея Чернакова — замечательного композитора, преподавателя Московской консерватории. Сначала он был рядовым слушателем всех лекций, а теперь является одним из лидеров нашего нового проекта — Национальной программы поддержки молодых композиторов «Молодая опера». Что представляет собой этот проект? Он был создан силами деятелей оперного русского искусства, чтобы дать возможность молодым композиторам поставить свой спектакль, показать его профессионалам и в дальнейшем рекомендовать оперным театрам страны для постановки. Для этого проекта Алексей Чернаков написал замечательную оперу «Вещий сон», которая основана на реальных событиях Бородинского сражения. Фото: ФБГУ «Роскульцентр». Расскажите на конкретных примерах, когда Таврида дала возможность участникам продолжить работу над общим проектом после окончания форума? Например, на Тавриде познакомились два прекрасных человека — участник форума, композитор Алексей Лагунов из Петербурга и эксперт одной из школ, руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко. К началу этой осени Алексей заканчивает трудиться над созданием оперы на стихи Маленко «Контр басни». Также замечательным выпускником Тавриды является питерский композитор Александр Петров. Он уже второй год проводит Фестиваль искусств «Русская весна в Петербурге». Событие объединяет молодых композиторов, музыковедов, излучателей фольклора, этноисполнителей, которые своим творчеством продолжают укреплять лучшие традиции русской музыкальной культуры, которая сейчас как никогда востребована зрителем и обществом. Фото: ФБГУ «Роскультцентр» Еще хочу добавить, что Таврида — именно то сито, через которое проходит огромное количество талантливых людей, многие из которых становятся большими профессионалами.