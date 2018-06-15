Футбол, Бажов, конструктивизм. Как провести в Екатеринбурге 16-17 июня?

Безусловно, главной темой нескольких следующих недель станет футбол. 14 июня в России официально начался Чемпионат мира по футболу. Ближайшие выходные также состоятся под эгидой футбольной тематики, однако пройдут в Екатеринбурге и другие мероприятия, не связанные со спортом. О том, как провести выходные 16-17 июня, рассказывает «АиФ-Урал»

Эскобар (18+)

Хавьер Бардем. Фильм рассказывает об истории восхождения Пабло Эскобара — знаменитого колумбийского наркобарона и политического деятеля. Зрители смогут узнать о стремительном пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям Эксобара. В наркобарона влюбляется журналистка, ее мемуары легли в основу фильма. В киноленте снялись Пенелопа Крус

Когда: премьера с 14 июняГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаБилеты: от 100 до 660 рублей

Аферисты поневоле (18+)

Британская пара Харриет и Питер задолжали крупную сумму денег прославленному бандиту. Поэтому они решают сбежать в Лос-Анджелес. Вместе с бывшей женой Питера и новым мужем Харриет они собираются украсть драгоценности, расплатиться с долгами и начать вести безбедную жизнь.

Когда: премьера с 14 июняГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаБилеты: от 150 до 299 рублей

Дзига и его братья

Фильм о культовом режиссере и сценаристе Дзиге Вертове и его братьях Михаиле и Борисе Кауфман. Картина была снята в 2002 году и получила премию «Ника». Лента создана на основе архивных фото— и кинодокументов.

Когда: 16 июня, в 18 часовГде: уральский филиал ГЦСИВход: 150 руб Выставки

World Press Photo

У зрителей будет возможность увидеть работы победителей международного конкурса репортажной фотографии. Результаты самого престижного соревнования были объявлены 12 апреля в Амстердаме. В этом году жюри отсмотрело более 73 тысяч снимков от 4,5 тысяч фотографов. Лучшими были признаны репортажи всего 42 человек. В их число вошла и россиянка Татьяна Виноградова со своей работой «Девочки».

Когда: с 15 июняГде: Ельцин ЦентрВход: по билету в галерею

Дни конструктивизма на Урале

Выставочно-просветительский проект посвящен популяризации авангардного наследия. В этом году в центре внимания Спартакиада Урала и Кузбасса. В ней участвовало несколько тысяч спортсменов Урала, Западной Сибири, Северного Казахстана, Москвы. Этот момент стал переломным в развитии Екатеринбурга. С одной стороны, он подводил итоги первой пятилетки, в ходе которой появились многие конструктивистские здания, а с другой — заложил основу для инфраструктуры спорта и гостеприимства. Те объекты в Екатеринбурге, которые сегодня связаны с Чемпионатом мира по футболу, а также ключевые спортивные центры появились в городе именно в те годы.

16 июня пройдет экскурсия «Архитектура спорта» музея первого президента России Б. Н. Ельцина. Проведет ее Людмила Старостова — руководитель отдела развития музея. Сбор группы — у главного входа на территорию спорткомплекса Динамо.

В этот же день в музее советского быта «Сделано в СССР» можно будет узнать о беге в противогазе, «сдаче» комплекса ГТО и посмотреть на выставку спортивной атрибутики.

Более подробную программу можно посмотреть на сайте.

Когда: с 13 июня по 5 августаГде: в зависимости от мероприятияВход: в зависимости от мероприятия

16 июня экскурсия «Архитектура спорта» — 300 руб Вход в музей «Сделано в СССР»: взрослые — 300 руб, дети — 100 руб.

Улица Бажова

Авторская прогулка, посвященная Павлу Петровичу Бажову и улице Бажова. Как эта улица переосмысляет наследие писателя? От огородов до апартаментов бизнес-класса: как изменилась улица и городская среда за последние 100 лет? Разговор о символах, духе и культурном контексте ул. Бажова. Истории известных и не очень ее жителей. Также участники смогут увидеть артефакты, которые многие прохожие просто не замечают.

Когда: 16 июня, в 13 часовГде: угол Бажова и Шевченко (у объекта стрит-арта «Кораблик»), ост. трамвая «Шевченко»Вход: 250 руб Фестивали

Green Market

Фестиваль красоты и здоровья Green Market. Посетителей ждет праздник, организованный с размахом. Во дворе ГЦСИ-Урал соберутся творческие люди со всего региона, чтобы представить свои уникальные товары: украшения, натуральная косметика, детские товары, гастрономические изыски и многое другое. Кроме того, гости смогут увидеть экспозиции и посмотреть фильмы на открытом воздухе, которые будут показываться в завершение обоих дней маркета.

Когда: 16 и 17 июня, с 12 до 19 часовГде: ГЦСИ-УралВход: свободный

Фестиваль болельщиков в ЦПКиО им. Маяковского

Первые футбольные выходные в фан-зоне пройдут под эгидой латинского духа. 16 июня посетителей ждут танцевальные мастер-классы, а также трансляции матчей между Францией и Австралией, Аргентиной и Исландией, Перу и Данией. 17 июня также состоятся танцевальные мастер-классы. Кроме того, можно будет увидеть матчи, в которых сразятся Коста-Рика и Сербия, Германия и Мексика, Бразилия и Швейцария.

Когда: 16 и 17 июня, с 13 часов— 16 июня и с 15 часов — 17 июняГде: ЦПКиО им. МаяковскогоВход: свободный

Спектакли

«Бородино. Наброски людей»

Спектакль поставлен по авторской пьесе Ларисы Абашевой , режиссера театра «Шарманка». В спектакле режиссер пытается рассказать историю, основанную на исторических фактах, текстах переписки, воспоминаниях, дневниковых записях — реальных драматургических материалах. В фантасмагорические ситуации помещены реальные исторические персонажи — такая канва и форма спектакля не имеет аналогов, по крайней мере, уверены создатели.

Уникальность постановки еще и в том, что в нем актеры-инвалиды взаимодействуют с профессиональными драматическими актерами. Спектакль попытается показать необычное видение Отечественной войны 1812 года и воспитать в молодежи дух патриотизма.

Когда: с 17 по 18 июня, в 18.30Где: театр балета «Щелкунчик»Вход: 500 руб На заметку

Футбол-футбол-футбол

У тех, кто не успел купить билеты на матчи, которые пройдут на «Екатеринбург Арене» еще есть шанс. На большом экране в фан-зоне в ЦПКиО им. Маяковского можно будет посмотреть трансляцию со стадиона. Так, 21 июня покажут матч между Францией и Перу, а 24 июня — между Японией и Сенегалом. Вход — свободный

Кроме того, 21 июня в 18.45 на фестивале болельщиков пройдет встреча с футбольным клубом «Урал»

Ночь музеев

Также для жителей и гостей Екатеринбурга пройдет вторая версия ночи музеев — футбольная. Свои программы представят больше 20 музейных площадок, среди которых Свердловский областной краеведческий музей, музей истории Екатеринбурга, художественный музей Эрнста Неизвестного , музей кукол и детской книги «Страна чудес», музей ВДВ «Крылатая гвардия». Экскурсии будут проводиться на русском и английском языках.

Когда: 19 июня, с 18 до 24 часовГде: на различных музейных площадках города. Подробнее можно узнать на сайте. Вход: в зависимости от площадки