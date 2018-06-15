В Ноябрьске в ноябре ждут Безрукова. Здесь откроют профессиональный театр

В Ноябрьске в ноябре откроется первый на Ямале профессиональный театр. Поздравить с этим событием зрителей и артистов может лично Сергей Безруков.

Об этом сегодня, 15 июня, депутат Законодательного Собрания ЯНАО, региональный координатор проекта единороссов «Культура малой Родины» Елена Лаптандер рассказала на видеоконференции, посвященной реализации партийного проекта. На связь с окружной столицей вышли Ямальский и Приуральский районы, Ноябрьск и Лабытнанги.

Участники обсудили возможность обеспечения всех граждан к участию в культурной жизни страны, поиску и раскрытию молодых талантов, новых творческих идей и выявление проблем, связанных с реализацией проекта. В округе пока нет профессиональных театров, но творчество и имена самодеятельных актеров хорошо известны ямальцам. Например, в Ямальском районе традиционно показывают небольшие театрализованные представления участники театра теней и пластики рук, а также артисты театра малых форм «Этюд». Большой популярностью пользуются представления мамы ямальского депутата Надежды Лаптандер «Забытые предки».

В Лабытнанги зрители устраивают овации танцевальному коллективу «Палитра» и хору «Ветераночка», который получил от депутата Тюменской областной Думы Александра Ширыкалова деньги на новые сценические костюмы. Средства выделены по ходатайству куратора партпроекта в регионе регионального координатор проекта единороссов «Культура малой Родины» Елены Лаптандер. Салехард славится постановками театра-студии «Каморка», в репертуаре которого 15 спектаклей, в труппе работают семь профессиональных актеров.

«Создание на Ямале профессионального театра, как нельзя лучше, отвечает требованиям времени. Известно, что Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина объявить в России 2019 год Годом театра. Профессиональный театр открывается в Ноябрьске, но этого мало. Например, свой драматический театр или театр юного зрителя может быть открыт в Салехарде на базе ОЦНК. Актеры «Каморки» уже давно переросли уровень самодеятельных артистов и могут конкурировать с гастролирующими театральными коллективами», — прокомментировала корреспонденту ИА «Север-Пресс» Елена Лаптандер.

Она предложила всячески помогать открытию театров, что будет способствовать развитию культурного уровня населения. В следующем году она проведет ряд мастер-классов во всех городах и районах округа, а руководитель «Каморки» Ирина Фатеева отправится в Ямальский район учить самодеятельных актеров тонкостям сценического мастерства.