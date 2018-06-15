Профессор Вениамин Фильштинский: Наша профессия — создавать красоту на сцене

Накануне первого урока, буквально ночью, Вениамин Михайлович попросил повесить шторы на окна аудитории летней резиденции Союза театральных деятелей России. Координаторы с трудом нашли светлые шторы и гладили их всю ночь. На занятии стало ясно, зачем одному из лучших теоретиков, практиков актерского мастерства в мире и автору книг понадобилось в экстренном порядке занавешивать окна.

Поверить в то, что профессору Фильштинскому 80 лет — невозможно. Стройный, элегантный, модный, быстрый, веселый он заряжал своей бодростью всех учеников. В аудитории Вениамин Михайлович попросил вынести всю лишнюю одежду, предметы. Обучение у Фильштинского построено на воспитании личности, на эстетике, на культуре, а значит — человека.

— Я — последователь учения Константина Сергеевича. Станиславский — наш Бог, и все лучшее, что есть в театре, — результат его системы, — заявил молодым актерам Фильштинский.

Первое задание Фильштинского, — неизменное первое на его курсах, и с него начинали все его ученики: «Найти красоту» (для этого ему нужны были шторы, и отсутствие ненужных вещей и порядок в аудитории):

— Давайте подойдем к окнам и попробуем увидеть что-то красивое, — предложил профессор. Слушатели Летней Театральной Школы несколько минут смотрели на виды из окна, и называли то, что бросилось им в глаза:

— Белые пионы, облака, утренний свет, — выкрикивали артисты.

— Стоп, стоп — задержите в воображении эту красоту. Не бросайте. Представляйте, что в ваших руках — облака, что сами являетесь светом. Воображение — царь театра. Нет воображения — не занимайтесь театром, — строго сказал Вениамин Михайлович.

Второе упражнение, закрепляющее первое: «Дотронуться до чего-то красивого и… запомнить» Фильштинский объяснил, зачем нужно искать красоту.

— Только вдохновленный человек может заниматься творчеством. Без вдохновения невозможно создать красоту, а наша профессия — создавать красоту на сцене. Если актер не замечает, не ищет прекрасное в повседневной жизни, он не способен и создать в спектакле.

Профессор, видя удивленные глаза молодых артистов, приглашал к спору.

— Вы можете высказывать свое мнение, дискутировать. Только в процессе обсуждения, анализа рождается истина, — заметил мастер.

— А зачем нужно создавать красоту на сцене? В современном театре не очень-то приветствуется красота. А вот уродство, так называемая «голая правда» — в цене, — спросил актер из Хабаровска Алексей Миронов

— Есть театры, где такой мрак, безысходность, что после спектакля думаешь: «Повеситься или застрелиться?». Но я полностью согласен с мнением драматурга Володина: «Театр должен помогать жить». Только не надо воспринимать «помогать жить» примитивно. Возьмем трагедию Шекспира, где к финалу восемь трупов. Казалось бы «Гамлет» — это триллер, и разве в нем есть свет, надежда? А есть и свет, и надежда, и воззвание к жизни. А почему? Если спектакль хороший, если в нем и вдохновение, и красота, и боль, то публика понимает: «Мы — умрем, а Гамлет, принц Датский, будет выходить на сцену вновь и вновь, и перед тем, как умереть, произносить свой монолог, а значит, были такие люди, как принц Датский, и они — бессмертны». Для того, чтобы так сыграть Гамлета нужно приходить на репетиции вдохновленным и с красотой внутри, — объяснял профессор Фильштинский.

Третьим упражнением мастера было упражнение — запомнить имена 30 слушателей (все 90 студентов разбиты на три группы). Каждый произносил свое имя, повторяя имена всех, кто был до него. Причем нужно было это сделать очень быстро, ритмично, без шпаргалок:

— Партнера нужно любить, а для этого необходимо его знать, понимать, слышать. Как вы будете играть Ромео, если ненавидите Джульетту? Любовь требует работы. Потрудитесь хотя бы запомнить имена тех, кто рядом с вами, — потребовал учитель.

— Любовь, красота, вдохновение, а если пьеса, которую репетируешь, не нравится? — раздался вопрос из аудитории.

— Пьесу, как и партнера нужно любить. Между прочим, Станиславский учит тому, как полюбить пьесу. Читайте его книги. Повторяю, что у Станиславского есть все и даже больше. Я могу только популярно объяснить слова Станиславского. Читать пьесы нужно не спеша, желательно, в уединенной обстановке, хорошо настроить себя на то, чтобы ее полюбить. Для этого нужно вдохновение, к которому я вас призываю. Если полюбить пьесу не получается, то лучше за нее не браться. Все хорошее рождается только в любви, — заметил мастер.

На вопрос студентов Летней Школы: «В чем секрет успеха?», Вениамин Михайлович ответил: «Главный секрет — в большом таланте. Все-таки талант — это талант, и он — от Бога. Но еще секрет успеха — в связи талантливого человека с реальной жизнью, с природой, с людьми. Зритель ведь приходит в театр не для того, чтобы прослушать текст в хорошем исполнении. Зритель приходит в театр за тем, чтобы наблюдать за жизнью — в чем-то близкой ему, в чем-то отличной, но за жизнью. Никому не нужны абстракции и умозрительные этюды. Публике нужна жизнь на сцене, живая жизнь, — сказал профессор.