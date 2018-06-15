В Омске пройдёт уличный концерт

22 июня 2018 года в 21.30 часов пройдёт концерт артистов Омского государственного академического театра драмы, посвящённый памяти ушедших на фронт и работавших в тылу, памяти тех, кто пал, и тех, кто выжил.

Посмотреть и послушать спектакль-концерт сможет любой желающий — концерт состоится на улице— на территории театра слева от центрального входа.

Основу концертной программы составили песни российских и советских композиторов и авторов-исполнителей о тех временах: Б. Окуджавы, М. Таривердиева М. Блантера, А. Городницкого, В. Высоцкого, а также стихи Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Ю. Левитанского.