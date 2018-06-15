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В Омске пройдёт уличный концерт
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В Омске пройдёт уличный концерт 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
22 июня 2018 года в 21.30 часов пройдёт концерт артистов Омского государственного академического театра драмы, посвящённый памяти ушедших на фронт и работавших в тылу, памяти тех, кто пал, и тех, кто выжил.
Посмотреть и послушать спектакль-концерт сможет любой желающий — концерт состоится на улице— на территории театра слева от центрального входа.
Основу концертной программы составили песни российских и советских композиторов и авторов-исполнителей о тех временах: Б. Окуджавы, М. Таривердиева М. Блантера, А. Городницкого, В. Высоцкого, а также стихи Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Ю. Левитанского.
«Этот концерт — не просто дань памяти и уважения. Это наша попытка поразмышлять о том времени, о тех людях, что ушли на фронт. Попытка встать на их место и постараться взглянуть на рушащийся мир вокруг их глазами. Именно потому в составе участников спектакля в основном молодые люди. Мы нашим спектаклем-концертом приглашаем зрителей к размышлению, к осознанию ужасов войны, которые запросто обрывают жизни, рушат судьбы», — рассказал актёр и соавтор сценария Олег Теплоухов.
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