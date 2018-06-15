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Более 1600 мероприятий пройдет в рамках культурной программы ЧМ в Ростове
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Более 1600 мероприятий пройдет в рамках культурной программы ЧМ в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 1600 мероприятий пройдет в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, в культурной программе задействованы около 6000 артистов и 500 творческих коллективов.
Концертные площадки организованы в парках «Левобережный» и имени Максима Горького, на набережной реки Дон, в переулке Соборном, возле Донской государственной публичной библиотеки и Ростовского музыкального театра, а также в Шолохов-центре и Центре донского гостеприимства у аэропорта «Платов».
В Ростовском музтеатре 15 июня откроется фестиваль «Шедевры русской музыки». На площадке перед театром пройдут концертные программы Ростовского колледжа искусств, Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова и театра кукол. Артисты театра исполнят музыкальные номера из опер, оперетт и мюзиклов.
27 июня в музеях города запланирована футбольная ночь. До 23.00 в них пройдут тематические мероприятия, посвященные спорту.
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