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Итальянские каникулы: где остановиться в Милане?
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Итальянские каникулы: где остановиться в Милане? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Милан — рай для любителей путешествий. Вкусная еда, множество достопримечательностей, шопинг. В общем, все что душе угодно. Рассказываем, где остановиться!
Отель Baglioni Hotel Carlton, известный своими первоклассными спа-процедурами, расположен в самом центре Милана, всего в нескольких минутах пешком от театра «Ла Скала» и кафедрального собора Дуомо.
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А в начале июня в отеле запустили программу La Scala Experience, которая поможет туристам лучше ознакомиться с итальянской культурой. В нее входит проживание в номерах Deluxe, завтраки, билеты в театр «Ла Скала», галерею Пинакотеку Брера, на виллу Некки-Кампильо и Амброзианскую библиотеку.
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Приятным бонусом станет ужин в ресторане Terrazza Baglioni в подарок, неограниченное посещение спа Spiga8 и визит к консультанту по красоте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/italyanskie-kanikuly-gde-ostanovitsya-v-milane/
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