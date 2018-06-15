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Пять музыкальных эпох — СимфоПарк в Омске 16 июня
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Пять музыкальных эпох — СимфоПарк в Омске 16 июня 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Откроют «СимфоПарк» детские музыкально-театрализованные программы, а с 14:00 начнется действо для взрослых.
Гостей ожидает музыкальное путешествие во времени — от античности до авангарда. Философ Диоген и мастер-классы по игре на арфе, волшебник Мерлин и уроки средневековых танцев, Людовик XIV и искусство каллиграфии, Александр Сергеевич Пушкин и примерка украшений и шляп эпохи романтизма, Супрематический человек и возможность почувствовать себя художником-авангардистом!
Новые программы представят коллективы и солисты филармонии — Омский академический симфонический оркестр, Омский камерный оркестр, Духовой оркестр, квартет народных инструментов «Тарские ворота». А также военно-исторический клуб «Кованая рать», студия танца «Галианта», казачий театр песни и танца «Белая столица» и многие другие артисты и творческие коллективы. И все это развернется на фоне множества интерактивных площадок, фудкорта, фотозон, инсталляций, разнообразных перфомансов, викторин, конкурсов и лекториев.
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