В «Ясной Поляне» прошел международный театральный фестиваль Толстой Weekend 

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошел третий по счету международный театральный фестиваль Толстой Weekend, на который в этом году собралось 6,5 тысяч зрителей. В усадьбу приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп: за три дня зрителям показали 18 спектаклей на шести сценах под открытым небом. Толстой Weekend прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и информационной поддержке РИА Новости.
В этом году мероприятие расширилось в географическом смысле — в программе сделали ставку на региональные театры. По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, для трупп из небольших городов поездка в Ясную Поляну является большим событием. По его мнению, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.
Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»
"Помимо общения со зрителем, любой фестиваль — это еще и общение друг с другом. Например, эскизы, которые делают театры из Ельца, Калуги и Рязани, увидели другие театры. И, уверен, это подстегнет их к дальнейшему творчеству. Короткие пьесы «Петр Хлебник», «Первый винокур» и «От ней все качества» — это прекрасная литература, в них много простоты и наивности, но в последнее время они совершенно не шли на российской сцене. Я убежден, что в творчестве Толстого можно найти еще много тем для театральных интерпретаций", — отмечает руководитель фестиваля.
По словам Руднева, кроме художественного уровня постановок, немаловажным критерием отбора работ становится способность труппы адаптировать готовый спектакль под выездной формат фестиваля на открытом воздухе. С этим успешно справились прославленные Саратовский и Пермский ТЮЗы, показав свои версии «Отрочества».
"Коляда-театр" из Екатеринбурга открыл первый фестивальный день спектаклем «Фальшивый купон» — историей о том, какими трагическими и жестокими последствиями может обернуться невинная на первый взгляд шалость.
В этом году в Ясной Поляне были представлены и две зарубежные постановки — синтез драмы и театра кукол в спектакле «Холстомер» из словенского Марибора, а также моноспектакль Валмиерского драматического театра из Латвии «Почему я убил жену» по мотивам произведения «Крейцерова Соната».
При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг «Кто убил Анну» в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. Постановка на стыке жанров американского стендапа и русской драматической школы, сыгранная дважды в поэтической тени Яблоневого сада, была принята «на ура» и тут же получила приглашения на другие фестивали.
Моноспектакли стали тенденцией этого Уикенда: представление «Двое», хотя и не связанное с творчеством Толстого (в основе — «Горе от ума» и биография Грибоедова), продемонстрировало современное видение театра, где история рассказывается через одного актера и с помощью гаджетов.
Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»
"Живого человека в театре ничто не может заменить. Каждый раз все проходит по-новому, потому что происходит диалог с залом — спектакль от этого развивается, растет вместе со зрителем", — говорит автор идеи и исполнитель Алексей Размахов. — Технологии так сильно вошли в нашу жизнь, так почему бы это не использовать в театре? Уже даже занавес не нужен — все утыкаются в экран смартфона перед началом действия ", — шутит он.
Московский театр Олега Табакова привез «Дьявола» по одноименной повести Л. Н. Толстого с Максимом Матвеевым в главной роли. Спектакль — режиссерский дебют Михаила Станкевича, ученика Сергея Женовача — уже несколько лет идет на сцене «Табакерки», но в таком формате игрался впервые. Это, по словам Матвеева, добавило новых эмоций.
"Очень здорово, что этот фестиваль приобщает к творчеству писателя людей разного возраста. В произведениях Льва Николаевича есть вещи, которые не только были близки ему, но которые понятны нынешнему молодому поколению", — отметил актер.
Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. На сей раз дальше всего за рамки «толстовства» вышли в детской программе: «Сын Великана» по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и «Ответственный ребенок» по детской книге стихов Веры Полозковой.
Особое место в программе занял аудиоспектакль-прогулка «Война и мир», молодого тульского режиссера Евгения Маленчева. Променад по пьесе Юлии Поспеловой предлагал гостям Ясной Поляны полуторачасовое путешествие по усадьбе.
Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»
Еще одним жанровым приобретением нынешнего толстовского уикенда стала современная хореография: третий и самый теплый день завершился показом «Крейцеровой сонаты» в исполнении Балета Москва.
Толстой Weekend впервые представил и кинопрограмму, в том числе и состоялась встреча с создателями фильма «История одного назначения». Отрывки из картины представила режиссер Авдотья Смирнова, автор сценария Павел Басинский и исполнитель одной из главных ролей Алексей Смирнов. В параллельной программе с лекцией «Классика в цифровую эпоху» выступила праправнучка писателя, режиссер и журналист Фекла Толстая.
Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваляВпервые фестиваль Толстой Weekend прошел в 2016 году, идея проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня» и лидер по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.