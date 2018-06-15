Юнармейцы авиабазы Кант дали концерт для военнослужащих соединения

Дети из отряда «Новое поколение» пели песни, читали стихи, выступали с танцевальными номерами.

В честь празднования 10 месяцев со дня создания юнармейского отряда «Новое поколение» на авиационной базе Кант в Киргизии был проведен отчетный концерт.

В концерте приняли участие все юнармейцы, от малышей до выпускников школ. Дети спели песни, исполнили гимн России, прочитали стихотворения. Тишина наступила в зале вместе с сценкой театра одного актера «Блокада Ленинграда». Каждый в зале искренне переживал за героиню истории. А после развязки у впечатленных зрителей появились слезы на глазах.

Не обошлось и без танцевальных номеров. Современная хореография переплеталась с классическими танцами, завораживая зрителей. Восторг зала завоевали юные танцоры, исполнившие вальс под песню «Тучи в голубом».

На мероприятии присутствовали родители, руководство авиационной базы, а также заместитель командующего по работе с личным составом 14-й армии ВВС и ПВО полковник Олег Соболев.