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Юнармейцы авиабазы Кант дали концерт для военнослужащих соединения
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Юнармейцы авиабазы Кант дали концерт для военнослужащих соединения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Дети из отряда «Новое поколение» пели песни, читали стихи, выступали с танцевальными номерами.
В честь празднования 10 месяцев со дня создания юнармейского отряда «Новое поколение» на авиационной базе Кант в Киргизии был проведен отчетный концерт.
В концерте приняли участие все юнармейцы, от малышей до выпускников школ. Дети спели песни, исполнили гимн России, прочитали стихотворения. Тишина наступила в зале вместе с сценкой театра одного актера «Блокада Ленинграда». Каждый в зале искренне переживал за героиню истории. А после развязки у впечатленных зрителей появились слезы на глазах.
Не обошлось и без танцевальных номеров. Современная хореография переплеталась с классическими танцами, завораживая зрителей. Восторг зала завоевали юные танцоры, исполнившие вальс под песню «Тучи в голубом».
На мероприятии присутствовали родители, руководство авиационной базы, а также заместитель командующего по работе с личным составом 14-й армии ВВС и ПВО полковник Олег Соболев.
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