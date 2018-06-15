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Юные артисты театра моды «Костюмированная игра» продемонстрировали свои достижения в ходе открытого урока
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Юные артисты театра моды «Костюмированная игра» продемонстрировали свои достижения в ходе открытого урока 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Наступило долгожданная пора летних каникул и ярких впечатлений. Летнее настроение добавило красок и в занятия Театра моды «Костюмированная игра» центра спорта и досуга «Орион.
На днях в театре прошел яркий и эмоциональный открытый урок хореографии. Яркий и эмоциональный. Юные актеры „Костюмированной игры“ подарили своим родителям и гостям чудесные минуты радости и гордости.
Как удалось достичь существенных результатов и в чем секрет занятий, рассказала руководитель Театра Моды „Костюмированная Игра“ Мария Лукацкая: „Возможности учеников напрямую зависят от веры в них со стороны учителя. Давайте же верить, что они смогут все. Уже очень многое умеют ученики Театра моды „Костюмированная игра“, хотя некоторым из них всего 3-4 года. Недавно в „Костюмированной игре“ прошел открытый урок по хореографии, на котором юные танцоры приятно удивили родителей своими достижениями“.
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