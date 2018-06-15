Алексей Баталов пожертвовал карьерой ради «Ленфильма»

Один из любимейших актёров нашей страны — Алексей Баталов — умер ровно год назад, 15 июня 2017-го. Его помнят по гимнасту Тибулу из «Трёх толстяков», по Дмитрию из «Девяти дней одного года», а в его Гошу из оскароносного фильма «Москва слезам не верит» были влюблены все женщины.

Баталов — коренной человек МХТ, сын актёров этого театра. В их доме останавливалась Анна Ахматова , жила в его комнате. Он был полон историй о Художественном театре, наподобие такой:

… Десятилетиями во МХАТе на дверной притолоке перед выходом на сцену был прибит валенок. Причиной этому стал… рост Станиславского. Идёт на сцену загримированный, «зазернившийся», и хлоп! — лбом о жёсткую притолоку! Чтобы больше не ударялся, валенок и прибили. Потом Станиславский ушел, а валенок остался.

Олег Борисов в роли следователя и Алексей Баталов в роли Федора Протасова (на первом плане слева направо) во время съемок художественного фильма по пьесе Л. Толстого «Живой труп»

Кажется, Баталов — абсолютный носитель предельной доброжелательности и спокойствия. О том, каким Алексей Владимирович был на самом деле, приходилось только догадываться. Или восстанавливать картину по известным фактам. Тогда возникал другой Баталов — и это, видимо, был человек страстный, рисковый, а временами, пожалуй, и необузданный. Впервые он влюбился в шестнадцать лет и тогда же сделал предложение. После свадьбы молодые жили то у него, то в семье его юной жены. Разумеется, сохранить ту семью не удалось.

Цирковую наездницу Гитану Леонтенко Баталов полюбил с первого взгляда. Гитана — цыганка, и говорили, что у Баталова были большие проблемы с её родней.

Там, где нет достоверных данных, приходится обращаться к слухам. Судачили, что у безмерно обаятельного Баталова на закате лет были любовные похождения на стороне, и он даже пытался уйти из семьи. В это трудно поверить — Алексей Владимирович только близкими и жил. Он трогательно заботился о больной ДЦП дочери, старался обеспечить её будущее.

Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Алексей Баталов

Его детьми были с студенты: Баталов заведовал кафедрой во ВГИКе, и всячески заботился о своих учениках. Был добрым, милым, бесконечно интеллигентным человеком. И все как-то забыли, что тяга к риску у него была в крови.