Коллективы из шести стран приедут на фестиваль фольклора в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 июня. / ТАСС /. Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» пройдет в Дагестане. Участие в нем примут коллективы из России и еще пяти стран, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», который пройдет в восьмой раз, состоится с 16 по 23 июня в Дагестане. Ожидается, что участие в фестивале примут коллективы из Словакии, Польши, Румынии, Азербайджана, Индии, а также из более 10 регионов России", — сказал представитель ведомства.

По его словам, торжественное открытие фестиваля и гала-концерт, посвященные 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова , состоятся 17 июня в Русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале.

Миссия фестиваля

Как отметил собеседник агентства, основной миссией фестиваля «Горцы» является сохранение и развитие самобытной национальной культуры народов Дагестана, России и мира, межэтнического культурного диалога. Фестивальную программу традиционно составляют разножанровые художественно— творческие проекты.

"В рамках фестиваля фольклорные, хореографические, вокальные, инструментальные ансамбли, народные цирковые студии, мастера декоративно-прикладного искусства и народных ремесел из более 40 районов и городов республики представят культурные традиции более 30 народов Дагестана", — сказал представитель министерства.

Он добавил, что также состоятся праздники исполнителей на народных инструментах «Играй, душа!» и народной песни «Дагестанские родники», направленные на сохранение и развитие национальной музыкальной культуры.

Кроме того, в Русском театре в Махачкале состоится праздник «Поэзия народного костюма», на котором будет представлено 54 костюма дагестанских народов из районов и городов республики, демонстрация которых будет сопровождаться народными танцами и песнями.

Также составными частями фестиваля «Горцы» в этом году станут фотовыставка «Мой Дагестан — моя Россия», круглый стол «Международное сотрудничество как средство сохранения и развития этнокультуры, сохранения межнационального мира», ярмарка народных мастеров, концерт фольклорных ансамблей Дагестана, коллективов-гостей фестиваля, праздник циркового искусства «Пехлеваны» и др. Пройдут и выездные мини— фестивали, которые примут в 6 муниципалитетах республики.

О фестивале «Горцы»

Фестиваль «Горцы», который с 2012 года находится под эгидой ЮНЕСКО , проходит с 2004 года. Он организован Минкультуры РФ , Государственным российским домом народного творчества, Минкультуры Дагестана, Республиканским ломом народного творчества, Комитетом нематериального культурного наследия при дагестанском отделении комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В предыдущих фестивалях принимали участие творческие коллективы из Мексики, Словакии, Турции, Индии, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Таиланда, Ирана, Франции, Хорватии и других стран. Участниками фестиваля стали около 80 творческих коллективов из российских регионов.