Волгоградские казаки и дети артистов НЭТа показали футбольный флешмоб

Волгоградские казаки и дети артистов Нового экспериментального театра записали флешмоб для всех гостей чемпионата мира.

В новой мелодии, которую написала композитор Ольга Булискерия, футбольные ритмы переплетаются с самыми известными казачьими напевами.

— Артисты Ансамбля Российского казачества и дети сотрудников театра записывали флешмоб на Мамаевом кургане, рядом с мельницей Гергардта и в Иловлинском музее казачества, — рассказали в пресс — службе НЭТа. — Накануне чемпионата футбольной темой объединены и удивительные волгоградские пейзажи, и даже самые известные в городе места.

По словам сотрудников Нового экспериментального театра, флешмоб покажут в социальных сетях — будет ли он транслироваться на больших экранах, пока неизвестно.

Перед встречей с иностранными болельщиками свой клип записали и волгоградские танцовщики. На футбольном поле девушки и один смелый мужчина решили не гонять мяч, а энергично двигать бедрами. Танец волгоградцев, увлекшихся реггетоном, смотрите в нашем материале.