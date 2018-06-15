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Волгоградские казаки и дети артистов НЭТа показали футбольный флешмоб
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Волгоградские казаки и дети артистов НЭТа показали футбольный флешмоб 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские казаки и дети артистов Нового экспериментального театра записали флешмоб для всех гостей чемпионата мира.
В новой мелодии, которую написала композитор Ольга Булискерия, футбольные ритмы переплетаются с самыми известными казачьими напевами.
— Артисты Ансамбля Российского казачества и дети сотрудников театра записывали флешмоб на Мамаевом кургане, рядом с мельницей Гергардта и в Иловлинском музее казачества, — рассказали в пресс — службе НЭТа. — Накануне чемпионата футбольной темой объединены и удивительные волгоградские пейзажи, и даже самые известные в городе места.
По словам сотрудников Нового экспериментального театра, флешмоб покажут в социальных сетях — будет ли он транслироваться на больших экранах, пока неизвестно.
Перед встречей с иностранными болельщиками свой клип записали и волгоградские танцовщики. На футбольном поле девушки и один смелый мужчина решили не гонять мяч, а энергично двигать бедрами. Танец волгоградцев, увлекшихся реггетоном, смотрите в нашем материале.
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