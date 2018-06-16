Алена Водонаева с мужем, Ника Белоцерковская, Александр Друзь и другие на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Звезды и друзья журнала «Собака» собрались на торжественном мероприятии.

«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это единственная премия, которая тринадцатый год подряд фиксирует все выдающееся, что происходит в северной столице. Премию вручают петербуржцам, совершившим прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону.

Фото: архивы пресс-служб