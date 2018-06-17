Оркестр Мариинки впервые выступил в Саудовской Аравии на открытии культурного центра

ДАХРАН /Саудовская Аравия/, 17 июня. /ТАСС/. Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в субботу впервые выступил в Саудовской Аравии на открытии Центра мировой культуры имени короля Абдель Азиза «Итра» в городе Дахран, где расположена штаб-квартира крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Концерт был организован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco.

Центр «Итра» (в переводе с арабского языка — «богатый знаниями») был построен в Дахране два года назад, но только в субботу распахнул свои двери для широкой публики. Комплекс вмещает в себя кинозал, библиотеку, театр, музей искусств, художественную галерею и центр детского творчества.

Оркестр сыграл 12 отрывков из популярных классических произведений таких композиторов, как Сергей Прокофьев, Антонио Вивальди, Эдвард Григ, Йозеф Гайдн, Густав Малер и Камиль Сен-Санс. Арии из опер Джакомо Пуччини и Вольфганга Амадея Моцарта исполнили солисты театра Айгуль Хисматуллина и Евгений Ахмедов.

Выступление оркестра прошло при полном зале, насчитывающем 900 мест. В воскресенье музыкальный коллектив покажет ту же программу. По словам организаторов, билеты на оба концерта были распроданы задолго до их проведения.