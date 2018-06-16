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В Саудовской Аравии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра
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В Саудовской Аравии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДАХРАН (Саудовская Аравия), 16 июн — РИА Новости. Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза открылся для широкой публики концертом оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, он положил начало новой странице культурных отношений между Россией и Саудовской Аравией.
"Хочу поблагодарить Россию за то, что она протянула саудовскому народу руку дружбы и партнерства. Сегодняшнее мероприятие — это старт еще одного направления нашего сотрудничества", — сказал он на пресс-конференции.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец в свою очередь выразила надежду, что после сегодняшней премьеры в зале не останется равнодушных.
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что концерт позволит сблизить народы двух стран, а также будет способствовать развитию сотрудничества в гуманитарной сфере.
Творческий коллектив Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева — первый российский симфонический оркестр в истории, который выступил в Саудовской Аравии, концерты 16-17 июня организованы Российским фондом прямых инвестиций и крупнейшей нефтяной компанией Saudi Aramco.
Концерт оркестра Мариинского театра станет первым примером сотрудничества в сфере культуры между РФПИ и Saudi Aramco через Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра", в переводе с арабского — «богатый знаниями»). Центр был создан по инициативе Saudi Aramco в 2016 году, он включает лабораторию идей, кинозал, библиотеку, театр, музей, художественную галерею и центр детского развития.
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