В Саудовской Аравии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра

ДАХРАН (Саудовская Аравия), 16 июн — РИА Новости . Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза открылся для широкой публики концертом оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, он положил начало новой странице культурных отношений между Россией и Саудовской Аравией.

"Хочу поблагодарить Россию за то, что она протянула саудовскому народу руку дружбы и партнерства. Сегодняшнее мероприятие — это старт еще одного направления нашего сотрудничества", — сказал он на пресс-конференции.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в свою очередь выразила надежду, что после сегодняшней премьеры в зале не останется равнодушных.

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что концерт позволит сблизить народы двух стран, а также будет способствовать развитию сотрудничества в гуманитарной сфере.

Творческий коллектив Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева — первый российский симфонический оркестр в истории, который выступил в Саудовской Аравии, концерты 16-17 июня организованы Российским фондом прямых инвестиций и крупнейшей нефтяной компанией Saudi Aramco.

Концерт оркестра Мариинского театра станет первым примером сотрудничества в сфере культуры между РФПИ и Saudi Aramco через Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра", в переводе с арабского — «богатый знаниями»). Центр был создан по инициативе Saudi Aramco в 2016 году, он включает лабораторию идей, кинозал, библиотеку, театр, музей, художественную галерею и центр детского развития.