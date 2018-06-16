Фестивальные показы в тольяттинском театре «Дилижанс» стартуют в понедельник

Уже ставший традиционным для Тольятти театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» в этом году будет посвящен современной драматургии. Стартует он 18 июня и продлится до 24 июня. Молодые режиссёры представят публике эскизы спектаклей по последним произведениям современных авторов. А зрителям предстоит решить — какой постановке дать дальнейшую жизнь. Впервые наряду с конкурсными показами спектаклей будут проходить актёрские читки пьес тольяттинских драматургов с последующим голосованием за лучшую работу. Нынешний фестиваль отличается от предыдущих еще и тем, что каждый спектакль конкурсной программы будет проводиться на своей площадке. И они весьма разнообразны. Поляна на берегу пруда в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова, где будет показан театральный проект Константина Ткаченко «Исповедь пирата». Проект «Макаки, пицца и деструкция» пройдет на площадках торгового центра «Капитал». Проект Екатерины Зубаревой «Ганди молчал по субботам» покажут в рекреации одной из школ Автозаводского района. А на территории около театра «Дилижанс» состоится показ спектакля Екатерины Федощук «Вдох-выдох». Доставка зрителей от театра «Дилижанс» до места назначения будет осуществляться бесплатно.

Итак, какие же постановки приготовили для зрителей и жюри молодые авторы, режиссеры и актеры?

Фестиваль откроется 18 июня внеконкурсным спектаклем «Дуры мы, дуры» Глазовского драматического театра «Парафраз». Фото: театр «Дилижанс»

Режиссёр и автор спектакля — заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Дамир Салимзянов

На этот раз актёры «Парафраза» знакомят зрителей с четырьмя одинокими замужними женщинами. Парадокс, который известен, наверное, многим современным дамам. Есть мужчина, но женщина чувствует себя бесконечно одинокой. Почему так случается — попытаются разобраться актеры и режиссер. У каждой из героинь своя беда и свои проблемы. У одной муж постоянно на работе, у второй — проводит свободное время за компьютером, третья семья — уже и не семья вовсе, а просто гостевой брак, а четвёртая — срывает на муже затаенные еще в юности обиды. Кто виноват? И что делать? Зрителю, возможно, предстоит решить самостоятельно.

Отправление от театра «Дилижанс» в 18:20 Фото: театр «Дилижанс»

Форсайт-спектакль

Спектакль пройдет под музыку группы «Morphine». Это потрясающая музыка направления Low Rock — смесь рока, джаза и блюза. Под эту музыку в спектакле будут читаться стихи Евгения Чуркина. Спектакль «Два» пройдет в автобусе 2-го маршрута, движущегося по улицам города. На этот показ смогут попасть только 40 зрителей. Во время путешествия под звуки живой музыки рождается стихотворный трактат о математическом понимании ценности числа ДВА. Режиссёр и главный герой спектакля — человек, рождённый за 22 года до 2000 года 22 числа во второй день созвездия Близнецов. Вот так вот!

20 июня — отправление в 18:20.

Татьяна Зинкевич-Евстигнеева «Исповедь пирата».

Проект Константина Ткаченко, театр «Дилижанс». Фото: театр «Дилижанс»

Где-то очень далеко в безбрежном океане, на необычном острове, которого даже нет на карте, жили-были волшебники. Они обладали удивительным даром, овладев которым можно было бы стать повелителем морей и океанов. Слухи об этом чудесном острове разнеслись по всему свету. И немало охотников за удачей отправилось искать его. А вот что случилось дальше…Зритель узнает, посмотрев загадочную историю морских приключений.

21 июня, отправление в 18:30.

Проект Кати Мироновой и Ирины Храмковой, театр «Дилижанс». Фото: театр «Дилижанс»

Бои без правил любят многие. Кто-то смотреть. А кто и участвовать. И каждый хочет победить. Хочет быть первым.

Но… быть первыми все хотят. Но позволят ли это сделать… первые? Загадку предстоит разгадать зрителям необычного проекта.

22 июня, отправление в 18:50.

Проект Екатерины Федощук, театр «Дилижанс». Фото: театр «Дилижанс»

Нравится ли вам то место, где вы живёте? А люди, которые вас окружают, воздух, которым вы дышите, музыка, которую вы слушаете и книги, которые вы читаете? А сами себе вы нравитесь? Обычные, вроде бы, вопросы. И задают их не однажды себе многие. Но вот получают ли на них утвердительный ответ. Или вообще какой-либо ответ. Это пока загадка, которую пытаются разгадать актеры и зрители.

23 июня, отправление в 17:30.

Проект Екатерины Зубаревой, театр «Дилижанс». Фото: театр «Дилижанс»

В жизни шестнадцатилетнего Мота наступил настоящий апокалипсис! Обязательно ли убивать белочку, чтобы сделать кисточку для рисования? Как космонавты ходят в туалет? И самое главное — почему Ганди молчал по субботам? Странные вопросы для шестнадцатилетнего парня. Не правда ли? И в них ли дело? Зрителю в этом предстоит разобраться.

Всего пять конкурсных постановок. Но сколько удовольствия и незабываемых эмоций получат гости фестиваля! Сколько волнений будет у участников проекта!

Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится в театре «Дилижанс» 24 июня в 15:00 В завершение зрители увидят внеконкурсный театральный проект Анны Митрофановой — «Долорес Клейборн», который стал спектаклем-победителем VIII фестиваля «Премьера одной репетиции» в прошлом году. Фото: театр «Дилижанс»

Моноспектакль-победитель VIII фестиваля «Премьера одной репетиции» по произведению Стивена Кинга будет представлен в конце фестивальных показов. Анна Митрофанова выступает в нем и как режиссер, и как единственная актриса. Она пытается ответить на непростые вопросы — вправе ли человек убить другого человека, что должно этому предшествовать, можно ли оправдать убийство. Обвиняемая в убийстве женщина наедине с трубкой телефона вынуждена размотать запутанный клубок событий собственной жизни. Оправдывая себя в одном преступлении, Долорес вскрывает множество других, а их участники уже никогда не будут найдены и наказаны. Кто же эта странная женщина: убийца или все-таки жертва? И какие еще тайны может скрывать её прошлое? Актриса попытается донести до зрителя свою трактовку событий знаменитого произведения Стивена Кинга.

Кроме конкурсных показов ежедневно будут проходить читки пьес тольяттинских драматургов. Все читки исполняются актёрами театра «Дилижанс» и проходят по адресу пр-т Степана Разина, 93 на сцене «Чёрный квадрат».