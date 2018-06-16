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Народный артист СССР Г. Рождественский скончался на 88-м году жизни в Москве
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Народный артист СССР Г. Рождественский скончался на 88-м году жизни в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни 16 июня 2018 г. Об этом сообщили в Московской государственной консерватории им. П. Чайковского.
«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что о месте и времени прощания с музыкантом будет сообщено дополнительно.
Г. Рождеественский — советский и российский дирижёр, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Музыкальный руководитель-главный дирижер Московского государственного академического камерного театра им. Б. Покровского. Родился 4 мая 1931 г. в Москве.
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