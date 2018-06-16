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Красноярск, Новосибирск и Тюмень: следим за большими гастролями пермского Театра-Театра по Сибири
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Красноярск, Новосибирск и Тюмень: следим за большими гастролями пермского Театра-Театра по Сибири 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пермский Театр-Театр впервые отправляется в большое гастрольное турне по городам Сибири. В течение 22 дней актеры выступят на сценах Красноярского театра оперы и балета, новосибирского театра «Глобус», театра «Старый дом» и Тюменского драматического театра. Взглянуть на гастрольную поездку Театра-Театра изнутри можно будет ежедневно в нашем онлайн дневнике.
— Дневник гастролей — это живые эмоции, впечатления в точке здесь и сейчас, которые, зачастую, кардинально отличаются от мыслей, которые приходят в голову по возвращению в родной город, — говорят в Театре-Театре. — Это возможность, не выходя из дома, совершить путешествие вместе с труппой ТТ.
Во время больших гастролей театр покажет свои лучшие мюзиклы и спектакли: «Карлик Нос», «На всякого мудреца довольно простоты», «Восемь женщин», «Алые паруса», #конституциярф, «неРомео, неДжульетта», «Месяц в деревне» и «Сказка о царе Салтане». Кроме постановок сибиряков ждут живые встречи с коллективом ТТ, а также прямые эфиры в Instagram.
Гастроли Театра-Театра по трем городам
Первая встреча коллектива Театра-Театра со зрителями пройдет уже завтра, 17 июня, в Красноярске. Художественный руководитель театра Борис Мильграм и драматург Илья Губин расскажут о процессе создания мюзикла, на мировую премьеру которого съехались продюсеры со всего мира.
В Новосибирске встреча со зрителями пройдет 24 июня в театре «Старый дом». Владимир Гурфинкель расскажет о спектакле «#конституциярф», а также в режиме диалога со зрителями обсудит самые острые вопросы, связанные с главным законом нашей страны, а 28 июня Борис Мильграм приглашает жителей Тюмени на встречу «Месяц в деревне. Секрет успеха». На ней он поговорит о популярности пьесы Тургенева сегодня, а также о любви, которая, по-мнению Бориса Мильграма, живет в каждом человеке.
Дневник гастролей Театра-Театра — «ТТранзит: Пермь — Сибирь» доступен на нашем сайте и сайте Театра-Театра.
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