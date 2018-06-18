ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь, или Дневник гастролей. День второй

Разместившись на берегах Енисея, Пермский академический Театр-Театр приступил к репетициям спектакля «Калик Нос». Мюзикл в бродвейском стиле — это прекрасное зрелище для зрителей и большая ответственность для актеров. В мюзикле, как известно, важно не только хорошо петь, но и отлично двигаться. За хореографическую составляющую всех гастрольных спектаклей отвечает главный балетмейстер ТТ Ирина Ткаченко . Именно ее глазами мы посмотрим на второй день гастролей ТТ по городам Сибири. — Как здорово приехать в Сибирь. Это родная для меня земля, место силы, я с Алтая, и здесь, в Сибири, чувствую себя прекрасно. Впрочем, и Красноярск для меня город не чужой. Здесь, наверное, лучший ТЮЗ в России, театр, в котором работает заметный режиссер Роман Феодори и удивительный художник Даниил Ахмедов . В этом театре я выпустила два спектакля: «Наташина мечта» и «Ежик в тумане», зная этот театр, видя прекрасный спектакль «Алиса», поставленный Даниилом Ахмедовым, понимаю ответственность, которая лежит на нас. Наш спектакль, сложносочиненный, с прекрасной сценографией, которую придумал Даниил Ахмедов, но этим не удивишь красноярскую публику, они такое уже видели, поэтому нужно брать чем-то другим. Я очень волнуюсь, потому что из-за вводов спектакли стали другими, поменялись исполнители, и, несмотря на то, что мы стремимся сыграть спектакль таким, каким он родился, у нас это уже не очень получается, спектакль как любой живой организм меняется и это не изменить. Но я верю, что мы все-таки сможем зацепить, сможем удивить.

Ирина Ткаченко Очень грущу, что Красноярск не сможет увидеть наш спектакль «Сказка о царе Салтане». К сожалению, мы его сыграем только в Тюмени. Я очень люблю этот спектакль, он долго рождался, мы его придумывали вместе с актерами, и как результат — четыре диплома национальной театральной премии «Арлекин» и какое-то несчетное количество фестивалей, где мы эту сказку сыграли. Этот спектакль, к сожалению, тоже претерпел изменения. Из-за за болезни, которая застала врасплох чудесную Аню Огорельцеву, в спектакль на роль Царевны Лебедь ввелась заслуженная артистка России Ирина Максимкина . Я удивляюсь этой актрисе, она может выйти на сцену и стать моложе всех, она очень гибкая и подвижная актриса, она умеет слышать, что дано далеко не всем. Но спектакль, который мы сыграем на гастролях, конечно, будет уже не тем, который мы играем дома, который мы играли в Москве, в Воронеже и многих других городах, это уже совсем иной спектакль. Это не значит, что он стал хуже, совсем нет. Он стал другим непривычным пока и для нас самих, но качество его не изменилось, об этом можно заявлять уверенно.

Во время репетиции в Красноярске

Вообще гастроли — всегда тяжелое время. Вводы для нашего театра дело привычное, но то количество вводов, которое мы сделали перед гастролями… Какое-то страшное количество репетиций.

Выступление в Красноярске

Но вот мы в Красноярске, репетиции на новой для нас площадке в самом разгаре, уже сегодня мы играем мюзикл «Карлик Нос», а потом будет золотомасочный мюзикл «Алые паруса», который мы очень любим. А как награда за наши труды — яркое и теплое сибирское солнце. Мы приехали в настоящее лето из серой и промозглой Перми, и это не может не радовать.