ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь или гастрольный дневник. День первый

Пермский академический Театр-Театр с берегов Камы переместился на берега Енисея. Именно здесь, в Красноярске, ТТ сыграет свои лучшие мюзиклы: «Карлик Нос» и «Алые паруса». Гастрольная группа численностью 130 человек добиралась до Красноярска двумя поездами и на самолете. Продумать все передвижения, никого не забыть, всех заселить и организовать продажу билетов — забота заместителя директора Театра-Театра по планированию Олеси Михеевой. Именно ее глазами мы посмотрим на первый день гастролей ТТ по городам Сибири. — Для всех гастроли начинаются 17 июня в Красноярске. Для меня гастроли начались еще в декабре, а в феврале я уже знала конкретные города и составляла гастрольный график, причем не только показа спектаклей, но и график передвижения по России и заселения в гостиницы.

Гастроли ТТ по Сибири — это 22 дня, 24 показа, 130 человек, 936 билетов на поезда и самолеты, это порядка 1000 номеров в гостиницах разных городов. Для систематизации передвижений нашей довольно немаленькой гастрольной группы еще в марте я составила таблицу, которая разрослась на три листа формата А3. Надо заметить, что эта таблица существует в пяти разных вариантах, так как постоянно что-то приходилось менять, что-то добавлять.

Театр-Театр — один из наиболее заметных театров России и на гастролях нам важно играть спектакли так же качественно, как мы это делаем дома. Это, как ни странно, не только работа актеров и творческого персонала, это работа всего театра, в том числе и моя.

Работа заключается в том, чтобы предусмотреть все заранее, стараться предвидеть все возможные форс-мажоры и решить еще до их наступления. Моя работа — быть первой во всем. И еще одна главная особенность: работа артиста ограничивается тем временем, которое он проводит на сцене и в репетиции, а работа администратора на гастролях круглосуточная, круглонедельная, кругломесячная. Начиная с марта, ежедневно я занимаюсь гастролями, а сейчас, когда гастроли вступили в активную фазу, когда этап подготовки уже закончен, работаю 24 часа: решаю вопросы, помогаю сделать так, чтобы зрители увидели на гастролях то, что мы играем дома, в Перми. Поэтому очень важно, чтобы все приехали, все были здоровы, все могли комфортно отдохнуть в своих номерах.

Помню свой страшный сон. Приезжаем мы в один из городов, пересчитываем всех и понимаем, что кого-то нет. Я проснулась буквально в холодном поту. Сразу же вскочила с кровати и поехала проверять таблицы наших переездов. Всё было правильно.

Очень хочется, чтобы эти гастроли, а они первые настолько масштабные в истории нашего театра, прошли максимально отлажено, максимально беспроблемно. Хочется оставить в Сибири яркий след, который будет виден через годы. Уверена, что у нас есть все шансы.

Когда я начала писать этот текст, все заселились в гостиницу. Из ее окна открывается вид на Енисей, в двух шагах от гостиницы — Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, в гримерке его же имени расположились наши заслуженные артисты, а это значит, что один из важных этапов гастролей позади. Теперь нас ждут нескончаемые репетиции, показы спектаклей, обсуждения переезды, новые города и новые зрители.