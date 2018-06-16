Казанская «Пиковая дама» едет в Пекин

Казанский театр имени Качалова покажет на Международном театральном фестивале в Пекине «Пиковую даму», поставленную по повести Пушкина, сообщает пресс-служба театра.

Театр имени Качалова начинает 17 июня гастроли по маршруту «Европа-Азия». 19 и 20 июня в Ганновере (Германия) на сцене государственного городского Schauspiel — театра качаловцы сыграют спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Эта постановка Александра Славутского по бессмертной комедии Бомарше уже снискал любовь зрителей и успех на фестивалях в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре. А ответный визит ганноверского театра в Казань планируется в 2019 году.

В начале июля в рамках культурных связей между Республикой Татарстан и Китаем театр имени Качалова приглашен в Пекин для участия в Международном театральном фестивале. 6, 7, 8 июля на сцене одного из главных театров страны — Пекинского народного Художественного театра качаловцы представят театральную фантазию «Пиковая дама». Этот спектакль поставлен по повести Александра Пушкина. Он с успехом прошел в Финляндии, Турции, а премьера состоялась в год 200-летия великого русского поэта на фестивале в Марселе (Франция).