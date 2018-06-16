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Псковский театр драмы ищет нового директора
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Псковский театр драмы ищет нового директора 

Псковская губерния 34 минуты назад
В Псковском театре драмы появилась вакансия директора, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на пост помощника художественного руководителя Псковского театра драмы по репертуарной политике Андрея Пронина в Фейсбуке. Он также написал, что директор требуется театру срочно. «Обязательное условие: человек готов должен быть переехать в Псков (жилье предоставляется)», отметил Пронин. Требования: обязательное экономическое образование, экономическое театральное желательно. «Опыт работы в театре крайне желателен. Знание технологического процесса в театре и театрального маркетинга обязательно. Честность и скрупулезность обязательны. Пол и возраст значения не имеют. Зарплата по итогам собеседования». Соискателям можно обращаться к Андрею Пронину по электронной почте proninpronin@gmail.com. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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