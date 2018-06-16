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Фестивали по Гарри Поттеру оказались под запретом
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Фестивали по Гарри Поттеру оказались под запретом 

360tv.ru 32 минуты назад
Локальные фестивали «поттероманов» запретили в США. Концерн Warner Bros. Entertainment изменил правила в отношении фанатских мероприятий и запретил любые упоминания, связанные с франшизой. Об этом сообщил APNews.
Как рассказал директор делового района Каштановых холмов Филип Доусон, представители компании связались с ним в мае, так как на их территории регулярно походит фестиваль Harry Potter Weekend. В WBE четко дали понять, что новые правила запрещают использование любых имен, мест или атрибутов франшизы без их ведома. Решение буквально похоронило праздник, который в 2017 году посетили 45 тысяч поклонников волшебника со шрамом.
«Сразу стало ясно, что возможности проводить фестиваль, как раньше, у нас не будет», — сказал он. В этом году организаторы ограничатся семейной ночью «палочек и волшебников», «волшебными» мероприятиями и костюмированными посиделками в пабах — запрет не касается косплея.
С такими же требованиями Warner Bros. столкнулись организаторы в штатах Аврора, Иллинойс и Нью-Йорк и подтвердили, что новые правила запретят большую часть мероприятий, посвященных Поттеру.
В компании пояснили, что всегда поощряли приверженность «поттероманов» и их фестивали, но в последнее время их одержимость стала удобной мишенью для несанкционированной коммерческой деятельности. Писательница Джоан Роулинг, которая придумала волшебную вселенную, отказалась от комментариев.
Экспертное жюри признало постановку пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» лучшим драматическим спектаклем прошедшего бродвейского сезона. Победитель был назван в ходе церемонии вручения театральной премии «Тони» в Нью‐Йорке.
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