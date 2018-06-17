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Близкие Геннадия Рождественского простятся с маэстро 19 июня
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Близкие Геннадия Рождественского простятся с маэстро 19 июня 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Геннадием Рождественским пройдет 19 июня в одном из храмов Москвы и будет закрытым для публики — будут присутствовать только самые близкие маэстро. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС дирижер, ассистент Рождественского Дмитрий Крюков.
Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни.
"Прощание будет во вторник только для самых близких людей в очень маленьком храме. Это было решение супруги и, возможно, даже самого Геннадия Николаевича. Естественно, будут присутствовать представители оркестров, с которыми он работал", — сказал Крюков. Гражданской панихиды не планируется, уточнил он.
Геннадий Рождественский (1931 — 2018) — советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально— общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем — главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.
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