Близкие Геннадия Рождественского простятся с маэстро 19 июня

МОСКВА, 17 июня. / ТАСС /. Прощание с народным артистом СССР Геннадием Рождественским пройдет 19 июня в одном из храмов Москвы и будет закрытым для публики — будут присутствовать только самые близкие маэстро. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС дирижер, ассистент Рождественского Дмитрий Крюков.

Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни.

"Прощание будет во вторник только для самых близких людей в очень маленьком храме. Это было решение супруги и, возможно, даже самого Геннадия Николаевича. Естественно, будут присутствовать представители оркестров, с которыми он работал", — сказал Крюков. Гражданской панихиды не планируется, уточнил он.

Геннадий Рождественский (1931 — 2018) — советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально— общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем — главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.