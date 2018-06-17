Прощание с Геннадием Рождественским пройдет 19 июня

Прощание с народным артистом СССР Геннадием Рождественским пройдет 19 июня в одном из храмов Москвы, сообщает ТАСС

Церемония будет закрытой — на ней будут присутствовать только самые близкие дирижера. Такое решение приняла супруга Рождественского.

При этом на прощании будут присутствовать представители оркестров, с которыми работал маэстро. Гражданской панихиды не планируется.

Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался 16 июня после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.

Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России.

С 2012 года он был главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.