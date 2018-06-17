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Прощание с Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня
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Прощание с Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня 

Газета.Ru 17 июня 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Церемония прощания со знаменитым дирижером Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня, на траурной церемонии будут присутствовать лишь близкие и представители оркестров, с которыми он работал, передает РИАМО.
Известный дирижер Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни.
"Прощание будет во вторник только для самых близких людей в очень маленьком храме. Это было решение супруги и, возможно, даже самого Геннадия Николаевича. Естественно, будут присутствовать представители оркестров, с которыми он работал", — сообщил дирижер, ассистент Рождественского Дмитрий Крюков.
Он добавил, что гражданской панихиды не планируется.
Геннадий Рождественский родился в Москве в семье дирижера Н. Аносова и певицы Н. Рождественской. В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию (отделение оперно-симфонического дирижирования, класс Н. Аносова). В 1957 году окончил аспирантуру консерватории. В 1951 году дебютировал в Большом театре, продирижировав балетом П. Чайковского «Спящая красавица». В Большом театре он поставил более десятка балетов и опер.
Рождественский — автор ряда сочинений, среди которых оратория «Заповедное слово русскому народу» для чтеца, солистов, хора и оркестра на слова А. Ремизова. Автор книг «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники».
С 2012 года он был музыкальным руководителем — главным дирижером Московского государственного академического камерного театра имени Бориса Покровского.
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