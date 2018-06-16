Артисты из Москвы «зажигали» на «Барабульке» в Феодосии

ФЕОДОСИЯ, 16 июн — РИА Новости Крым. Фестиваль рыбной кухни «Барабулька», который в субботу начался в Феодосии, порадовал гостей не только кулинарными изысками, но и творчеством известных артистов.

Так, «гвоздем» концерта стало выступление «Группы ПМ», участниками которой с 2005 года являются Пит Джейсон, Жан Милимеров и Марат Чанышев. В таком составе они выступали с 1998 года в коллективе «Премьер-министр». В 2005 году артисты решили уйти от продюсера и работать самостоятельно, а так как это название им не принадлежало, они переименовались в «Группу ПМ».

Также перед гостями «Барабульки» выступили популярный в Большой Феодосии рок-коллектив «Абордаж» и лирический дуэт Dunaev Family. Кроме того, было представлено песочное шоу артиста из Москвы.

Ведущим концерта стал заслуженный артист России, юморист, пародист, актер театра и кино Николай Лукинский

Пятый по счету фестиваль рыбной кухни «Барабулька» проходит в Феодосии два дня. В воскресенье запланирован кулинарный поединок, танцевальный марафон и дискотека.