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Артисты из Москвы «зажигали» на «Барабульке» в Феодосии
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Артисты из Москвы «зажигали» на «Барабульке» в Феодосии 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ФЕОДОСИЯ, 16 июн — РИА Новости Крым. Фестиваль рыбной кухни «Барабулька», который в субботу начался в Феодосии, порадовал гостей не только кулинарными изысками, но и творчеством известных артистов.
Так, «гвоздем» концерта стало выступление «Группы ПМ», участниками которой с 2005 года являются Пит Джейсон, Жан Милимеров и Марат Чанышев. В таком составе они выступали с 1998 года в коллективе «Премьер-министр». В 2005 году артисты решили уйти от продюсера и работать самостоятельно, а так как это название им не принадлежало, они переименовались в «Группу ПМ».
Также перед гостями «Барабульки» выступили популярный в Большой Феодосии рок-коллектив «Абордаж» и лирический дуэт Dunaev Family. Кроме того, было представлено песочное шоу артиста из Москвы.
Ведущим концерта стал заслуженный артист России, юморист, пародист, актер театра и кино Николай Лукинский.
Пятый по счету фестиваль рыбной кухни «Барабулька» проходит в Феодосии два дня. В воскресенье запланирован кулинарный поединок, танцевальный марафон и дискотека.
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