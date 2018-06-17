В Мариинском театре исполнят оперетту «Кандид»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости . Комическая оперетта «Кандид» Леонарда Бернстайна впервые прозвучит на сцене Мариинского-2 в концертном исполнении. Премьера приурочена к столетию со дня рождения одного из крупнейших дирижеров ХХ века, пианиста, педагога и композитора, юбилей которого широко отмечается в 2018 году во всем мире. Выступление пройдет 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В главных партиях — солисты Академии молодых оперных певцов театра. За дирижерским пультом — художественный руководитель Американского симфонического оркестра и президент Бард-колледжа Леон Ботстайн.

Оперетта «Кандид», созданная по мотивам сатирического романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1758), находится на стыке мюзикла, оперы и оперетты. До нее Бернстайн успел написать два чрезвычайно успешных бродвейских мюзикла — «Увольнение в город» и «Чудесный город». Параллельно с «Кандидом» сочинялась «Вестсайдская история», и сегодня пользующаяся мировой известностью.

Сценическая жизнь оперетты «Кандид» началась в Нью-Йорке (1956) без большого успеха. Поклонникам мюзиклов «Кандид» показался слишком академичным, а любителям оперы — слишком «бродвейским».

"Как его называть — опереттой, комической опереттой или чем-то еще — пусть решают другие. Может показаться, что это некая новая форма. Аналогов ему в нашем театре, похоже, нет, так что время покажет", — так считал сам композитор.

Испытание временем «Кандид» выдержал успешно. Сегодня оперетту ставят по всему миру, а увертюра и ария Кунигунды часто звучит в концертных программах.