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Кто родился 17 июня
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Кто родился 17 июня 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Юрий Анатольевич Чиханчин (67 лет), директор Федеральной службы по финансо­вому мониторингу. Проходил службу в органах госбезопасности страны. Возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление Федеральной службы по валютному и экспортному контролю РФ, Департамент валютного контроля Министерства финансов РФ, секретариат Председателя Правительства РФ. Занимал должность первого заместителя председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу, заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу. С 22 мая 2008 года возглавляет Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Максим Сергеевич Покровский (50 лет), российский музыкант. В 1988 году совместно с барабанщиком Антоном Якомульским создал группу «Ногу свело», с тех пор он — солист и автор музыки и текстов песен этого музыкального коллектива.
Максим Покровский также написал музыку к фильмам «Турецкий гамбит», «Время — деньги», «Тупой жирный заяц» и др.
Музыкант играет в театре и кино, а также участвовал в теле-шоу «Последний герой» и «Форд Баярд»
Александра Марковна Захарова, актриса театра и кино. Народная артистка РФ. После окончания Высшего Театрального училища им. Б. В. Щукина была принята в труппу театра «Ленком». По воспоминаниям актрисы, в течение первых десяти лет она не получила от своего отца, Марка Захарова, ни одной главной роли. Первой серьезной работой стала Офелия в спектакле «Гамлет». С тех пор эта самобытная и многоплановая актриса сыграла множество ролей как классического, так и современного репертуара. Среди них, Хава в «Поминальной молитве», графиня Альмавива в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», Полина в «Варваре и еретике», Зиночка в «Вальпургиевой ночи».
Александра Захарова — популярная киноактриса, снявшаяся более чем в 30 фильмах. Зрители помнят и любят её работы в картинах «Криминальный талант», «Формула любви», «Мастер и Маргарита», «Тонкая штучка», «Сыщики», «Следы на песке» и др.
Игорь Фёдорович Стравинский (1882-1971), русский композитор и дирижер. Считается одним из самых значительных новаторов в музыке XXвека. Он оставил большое творческое наследие: 4 оперы («Соловей», «Похождение повесы» и др.), 12 балетов («Петруш­ка», «Весна священная» и др.), кантаты, симфонии, концерты, хоры и другие произведения.
В 1914 году Игорь Стравинский эмигрировал в Европу, с 1939 года — жил в США.
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