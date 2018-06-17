Кто родился 17 июня

Максим Сергеевич Покровский (50 лет), российский музыкант. В 1988 году совместно с барабанщиком Антоном Якомульским создал группу «Ногу свело», с тех пор он — солист и автор музыки и текстов песен этого музыкального коллектива.

Максим Покровский также написал музыку к фильмам «Турецкий гамбит», «Время — деньги», «Тупой жирный заяц» и др.

Музыкант играет в театре и кино, а также участвовал в теле-шоу «Последний герой» и «Форд Баярд»

Александра Марковна Захарова , актриса театра и кино. Народная артистка РФ. После окончания Высшего Театрального училища им. Б. В. Щукина была принята в труппу театра «Ленком». По воспоминаниям актрисы, в течение первых десяти лет она не получила от своего отца, Марка Захарова , ни одной главной роли. Первой серьезной работой стала Офелия в спектакле «Гамлет». С тех пор эта самобытная и многоплановая актриса сыграла множество ролей как классического, так и современного репертуара. Среди них, Хава в «Поминальной молитве», графиня Альмавива в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», Полина в «Варваре и еретике», Зиночка в «Вальпургиевой ночи».

Александра Захарова — популярная киноактриса, снявшаяся более чем в 30 фильмах. Зрители помнят и любят её работы в картинах «Криминальный талант», «Формула любви», «Мастер и Маргарита», «Тонкая штучка», «Сыщики», «Следы на песке» и др.

Игорь Фёдорович Стравинский (1882-1971), русский композитор и дирижер. Считается одним из самых значительных новаторов в музыке XXвека. Он оставил большое творческое наследие: 4 оперы («Соловей», «Похождение повесы» и др.), 12 балетов («Петруш­ка», «Весна священная» и др.), кантаты, симфонии, концерты, хоры и другие произведения.

В 1914 году Игорь Стравинский эмигрировал в Европу, с 1939 года — жил в США.