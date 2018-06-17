Театры Москвы — кому куда?

Посещение театра в Москве — практически обязательная часть культурной программы, гостям столицы об этом не надо и напоминать. Несмотря на озвучиваемые сомнения, ходят в театры и сами москвичи, так или иначе, совместными усилиями популярные столичные театры забиваются. Посетителей не останавливают ни цены на билеты, ни авангардные постановки, а ценители театра отмечают, что это одна из немногих ветвей нашего искусства, где не только поддерживается высокий уровень со старых времен, но и идет его развитие.

Конечно, чем дальше в лес, тем тяжелее приходить к однозначным трактовкам, в отношении театра это особенно ясно. Театр, как всегда, делится на старый и новый, на «нафталин» и «модерн», на театр молодых и тех, кто через все это уже когда-то прошел. Во всем этом нет ничего страшного, если вы находитесь в Москве и можете выбрать из несколько сотен театров тот, который нужен именно вам.

В данном материале-гиде мы постараемся структурировать информацию о театрах Москвы для удобства большинства, в том числе такой приличной массы народа, как туристы, гости столицы, болельщики на ЧМ-2018 (почему бы нет?), всех, кто, бывая в этом прекрасном городе, считает долгом посетить и такой же замечательный театр. Давать советы театралам мы, разумеется, не будем, а приглашаем их вместе с ценными мнениями в отзывы.

Для начала выделим цели, с которыми идут в театры Москвы.

— Поход в конкретный знаменитый театр (ок, в том числе, чтобы поставить галочку в нужном месте своей биографии)

— Поход в театр, чтобы увидеть знаменитых/любимых/известных актеров

— Поход на удачную/нашумевшую постановку режиссеров-мэтров

Топовые театры Москвы — внутри кольца

Во все эти театры нужно обязательно ходить, даже если вам не очень понравится конкретный спектакль. В «Ленкоме» удовольствие можно получить от атмосферы, от портретов на стенах. Но и в зале можно увидеть все ту же «Юнону и Авось» и испытать от этого примерно такую же «Аллилуйю».

Конечно, нельзя не признать, что главные звезды «Ленкома» уже не на сцене этого театра, но им по-прежнему руководит Марк Захаров и ставит новые спектакли, и ленкомовский дух там в каждой постановке и каждом актере.

«Ленком»

Художественный руководитель: Марк Захаров.

Адрес: Малая Дмитровка, 6.

Цены на билеты *: 400 — 7000 рублей.

Афиша, официальный сайт.

МХТ им. Чехова вместе со всей страной понес в 2018 году тяжелую утрату — не стало художественного руководителя, легендарного актера Олега Табакова. Новый руководитель художественного театра Сергей Женовач — один из лучших современных режиссеров, за работой которого в самом, наверное, знаменитом русском театре, будет очень интересно понаблюдать. Достать билеты в МХТ, впрочем, непросто.

МХТ им Чехова.

Художественный руководитель: Сергей Женовач.

Адрес: Камергерский переулок, 3 Цены на билеты (ориентировочная): 250-3000 рублей.

Афиша, официальный сайт.

В театре Вахтангова, который туристы не пройдут, гуляя по Арбату, есть постановки, на которые можно сходить с родителями, но, пожалуй, еще лучше — с детьми, чтобы они успели увидеть великих актеров. Например, на «Пристань», очень грустный спектакль, потому что он год за годом становится все короче, уходят легенды русского театра вместе с действиями. Уже нет сцен Юрия Яковлева , нет «Галилея» с Вячеславом Шалевичем . Непревзойденного Владимира Этуша , кстати, можно увидеть не только в «Пристани», но и в «Бенефисе» и «Окаёмовых днях».

Ну а вообще в театре Вахтангова много отличных спектаклей, это и работы Римаса Туминаса « Евгений Онегин » и «Царь Эдип», и «Бег» Юрия Бутусова , с которым неподготовленному зрителю поначалу может быть сложно — зато подготовленному захочется сходить снова.

Театр им. Вахтангова.

Художественный руководитель: Римас Туминас.

Хиты: «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Пристань», «Бег», «Бенефис».

Адрес: Арбат, 26.

Цена билетов: 300-4500 рублей.

Афиша, официальный сайт.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского, художественным руководителем которого с 2011 года является Миндаугас Курбаускис, в последние годы радует постановками. Прежде всего, отметить стоит дуэт самого худрука и драматурга Марюса Ивашкявичюса — обязательно нужно пойти в театр Маяковского на «Русский роман», выигравший «Золотую маску» (также отмечена была Евгения Симонова ). Миндаугас и Марюс сделали настоящий шедевр о Льве Толстом и его семье. В этом же ряду стоит назвать «Плоды просвещения», «Изгнание», «Канта», ну и первую постановку Курбаускиса в Маяковке — «Таланты и поклонники» Островского. С этого спектакля в театре принято открывать сезон.

Также здесь можно увидеть отличные постановки по Бертольту Брехту — «Господин Пунтила и его слуга Матти» и «Кавказский меловой круг». В последнем можно насладиться игрой Игоря Костолевского и, может быть, открыть для себя новые грани его таланта.

Театр Маяковского.

Художественный руководитель: Миндаугас Курбаускис.

Адрес: Большая Никитская улица, 19/13 Цена билетов: 500-3000 рублей.

Афиша, официальный сайт.

«Современник»

В 2018 году Галина Волчек отмечает 45-летие в должности художественного руководителя «Современника». Помимо постановок самой Волчек, «Крутого маршрута», поставленного в 1989 году, и трех сестер с товарищами, на сцене «Современника» можно увидеть спектакли Римаса Туминаса «Горе от ума» и «Играем Шиллера», не так давно рок-музыкант Гарик Сукачев поставил «Анархию» с матом и Михаилом Ефремовым

Театр «Современник».

Художественный руководитель: Галина Волчек.

Адрес: Чистопрудный бул., 19А.

Цена билетов: 200 — 7000 рублей.

Афиша, официальный сайт.

Все это, естественно, самый-самый краткий перечень.

Театр Моссовета

Адрес: ул. Большая Садовая, дом 16, стр. 1. Афиша, официальный сайт.

Малый театр

Адрес: Театральный проезд, 1. Афиша, официальный сайт.

Театр Сатиры

Адрес: Триумфальная площадь, 2. Афиша, официальный сайт.

Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой

Адрес: Тверская ул., 5/6. Афиша, официальный сайт.

Российский академический молодежный театр (РАМТ)

Адрес: Театральная пл., 2. Афиша, официальный сайт.

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина

Адрес: Тверской б-р, 23. Афиша, официальный сайт.

Московский драматический театр на Малой Бронной

Адрес: Малая Бронная ул., 4. Афиша, официальный сайт.

Театр одного РЕЖИССЕРА

Великий человек создает театр, который должен оставаться таким же и после его смерти. Так не всегда получается, а взаимоотношения театра с тенью своего отца Гамлета могут складываться по-разному. Впрочем, если взять театр на Таганке, к которому мы и подходим, то у него отношения с Юрием Любимовым портились многократно и при жизни мэтра. Но чтобы не происходило, театр остается любимовским, его тень все там же. В прошлом году к 100-летию Любимова на Таганке открыли его интерактивный музей, поставили симпатичный спектакль с включениями голоса Юрия Петровича.

На сегодня в репертуаре Таганки остается немало постановок Любимова, от самой старой «Добрый человек из Сезуана» и советских же «Мастера и Маргариты» с «Тартюфом» до спектаклей начала текущего века, «Евгения Онегина», «Горе от ума — горе уму — горе ума». Посмотрев спектакли Любимова 60-х, 70-х в записи, интересно сравнить их с выжившими на сцене Таганки до сих пор.

Московский театр на Таганке

Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21. Афиша, официальный сайт.

Другая Таганка, образовавшаяся 25 лет назад (как раз в одно из возвращений Любимова) во главе с Николаем Губенко имеет тот же адрес и для человека, желающего ощутить атмосферу легендарного советского театра, конечно, обязательным является посещение и «Содружества». Художественный руководитель театра Николай Губенко называет знаковыми спектакли «Нечистая сила», «Бег», «Владимир Высоцкий», «Концерт по случаю конца света».

В театре, которым руководит не только Народный артист РСФСР, но и заместитель председателя Мосгордумы от КПРФ , можно посетить такие мероприятия, как спектакль-митинг к 90-летнему юбилею Эрнесто Че Гевары, можно сказать, что театр Николая Губенко выделяется на фоне других в Москве «левым креном».

Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21. Афиша, официальный сайт.

В 1993 году в Москве был основан и театр «Мастерская П. Н. Фоменко», который за два десятилетия вошел в число самых популярных в столице и уважаемых в театральном мире России. Петра Наумовича не стало в 2012 году, но ученики-фоменки стараются не растерять созданное и продолжать дело учителя. На этом непростом пути есть первый успех, блестящий легкий спектакль «Сон в летнюю ночь» Ивана Поповски заслуженно получил «Золотую маску».

На сегодня в Театре Фоменко можно увидеть спектакли самого Петра Николаевича. Что немаловажно, с момента их создания прошло не 50 лет. Но они, наверное, проживут и полвека.

Театр «Мастерская П. Н. Фоменко»

Адрес: Набережная Тараса Шевченко, 29. Афиша, официальный сайт.

Театр Женовача помимо многих достоинств силен прекрасной работой с текстом, в «СТИ» оживает любое, казалось бы, не рожденное для сцены произведение (или несколько) и открываются с новой стороны книги, которые знают наизусть. Редактура Сергея Женовача позволяет делать удивительно изящные и тонкие спектакли, как из «Мастера и Маргариты», так и «Захудалого рода» Лескова или «Братьев Карамазовых» («Брат Иван Федорович»). «Записки покойника», «Самоубийца», «Москва-Петушки», «Мастер и Маргарита», Чехов и даже Диккенс, все 16 спектаклей в репертуаре театра «СТИ» не только заслуживают посещения, но и вызывают желание сходить еще раз на ту же постановку. Неудивительно, что актеры и спектакли «Студии театрального искусства» 7 раз становились лауреатами «Золотой Маски».

Театр «Студия театрального искусства»

Адрес: ул. Станиславского, 21c7. Афиша, официальный сайт.

С одной фамилией ассоциируется и другой МХАТ, имени Горького, им с момента раскола в 1987 году руководит Татьяна Доронина

«Школа современной пьесы»

Адрес: ул. Неглинная, 29/14. (или ул. Пресненский вал, д. 27-29). Афиша, официальный сайт.

«Театр на Юго-Западе».

Адрес: пр. Вернадского, 125. Афиша, официальный сайт.

Театр «Около дома Станиславского».

Адрес: Вознесенский пер., 9А. Афиша, официальный сайт.

Театр «У Никитских ворот».

Адрес: ул. Большая Никитская, д. 23/14/9. Афиша, официальный сайт.

Театр «Школа драматического искусства».

Адрес: ул. Сретенка, 19. Афиша, официальный сайт.

Московский художественный академический театр имени Максима Горького

Адрес: Тверской б-р, 22. Афиша, официальный сайт.

Театр «Et Cetera».

Адрес: пер. Фролов, 2. Афиша, официальный сайт.

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова.

Адрес: улица Чаплыгина, 1А. Афиша, официальный сайт.

Театр Романа Виктюка.

Адрес: ул. Стромынка, 6. Афиша, официальный сайт.

Новаторы и экспериментаторы

Давать советы настоящим театралам было бы странно, они прекрасно знают и московские театры, и их афиши. Но в эту категорию мы поместим те театры Москвы, история которых не столь значительна, зато настоящее вызывает интерес, дискуссии, споры. Молодые театры для молодых, в общем, искусство для тех, кому хочется если не нового содержания, то хотя бы формы.

На этой территории спорить можно до хрипоты, ведь, как мы знаем (из театральных постановок, описанных Марком Твеном ), грань между гением и шарлатаном бывает очень тонкой. И голые короли в режиссерском театре появляются регулярно.

Но мы не об этом. На самом деле, в Москве можно посетить много интересных, ярких и необычных спектаклей. Собственно, в уже перечисленных, очень известных театрах активно ставят модные молодые режиссеры, а если работу сопровождает скандал, то за это им остается лишь благодарить каких-нибудь возмущенных активистов, моментально приводящих их к федеральной известности.

Всегда ли эта дорога ведет в правильном направлении — можно задуматься, наблюдая за процессом над художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Режиссер продолжает находиться под домашним арестом, а его спектакли идут, получают премии, и в «Гоголь-центре», и в других театрах. Например, «Ахматова. Поэма без героя» с Аллой Демидовой , опера «Чаадский» в «Геликоне» — эти работы получили «Золотую Маску» в 2018 году, как и коллектив театра «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова «за создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».

«Гоголь-центр».

Адрес: ул. Казакова, 8. Афиша, официальный сайт.

Театр наций.

Адрес: Петровский переулок, 3. Афиша, официальный сайт.

В царстве Константина Райкина под названием «Сатирикон» главным идеологом является Юрий Бутусов, и именно этот театр — то место, где москвичи могут увидеть больше всего спектаклей этого питерского режиссера (к сожалению, недавно переставшего руководить Театром им. Ленсовета). Юрием Бутусовым просвещенный театральный зритель чаще всего восхищается, бывает и активное неприятие, придирки. Несомненно то, что Бутусов уже создал собственный театр, со своими законами времени и пространства, и если вы в нем еще никогда не были, то поспешите.

В «Сатириконе» можно увидеть «Чайку», в которой на сцене отплясывает и сам Бутусов, «Отелло», «Короля Лира» с Райкиным (последнюю постановку можно отнести к достаточно классической, по сравнению с «Чайкой).

Театр „Сатирикон“

Адрес: Шереметьевская ул., 8. Афиша, официальный сайт.

Центр, носящий имя такого театрального новатора, как Мейерхольд, должен служить приютом самых смелых экспериментаторов. В ЦИМе можно увидеть „Конармию“ Максима Диденко, постановки Виктора Рыжакова (художественного руководителя), Саши Денисовой и многое другое.

Центр им. Мейерхольда

Адрес: улица Новослободская, 23. Афиша, официальный сайт.

На сцене театра, созданного в 2005 году по инициативе режиссера Эдуарда Боякова , и молодые авторы и режиссеры, и пелевинская „Чапаев и пустота“ в постановке Максима Диденко в исполнении „Мастерской Дмитрия Брусникина“, и Хулио Кортасар , и Иван Вырыпаев , руководивший „Практикой“ до 2016 года, и еще очень много интересного и нового.

С 2016 года главным резидентом театра „Практика“ стали выпускники Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. „Мастерская Дмитрия Брусникина“ — явление, вызывающее пристальный интерес московских ценителей театра.

Театр „Практика“.

Адрес: Большой Козихинский переулок, 30. Афиша, официальный сайт.

»Мастерская Дмитрия Брусникина». Афиша, официальный сайт.

Московский театр документальной пьесы Театр. dоc, наверное, самый оппозиционный в столице. Сам жанр вербатим, фиксация наших будней, как бы располагает к тому, к чему и так расположен коллектив Театр. dоc.

Сейчас у театра очень непростой период. Весной 2018 года сначала от сердечного приступа скончался художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров , а затем ушла из жизни жена Михаила, директор театра, режиссер и драматург Елена Гремина

Театр. dоc.

Адрес: Трехпрудный пер., 11/13, стр. 1. Афиша, официальный сайт.

Актриса МХТ Дарья Юрская , отвечая на вопрос «СП» о «главных московских театрах, которые не на слуху, то есть, не Большой, МХТ или Ленком», сделала такой выбор: «Я назвала бы Театр Фоменко, хотя он очень известный и на слуху, но все же не как Большой. РАМТ во всем, что касается и детского, и юношеского, и взрослого театра неизменно прекрасен и своих детей я стараюсь водить туда. Театр наций сейчас очень интересен, модный, продвинутый. Посоветовала бы Театр. doc, это такая альтернативная, подвальная, но очень современная культура. И в этом же направлении театр „Практика“ работает».

Закончить с экспериментаторами и перейти к музыке нужно электротеатром Бориса Юхананова . Здесь все столь современно, от свежереконструированного здания до происходящего на сцене, что чувствуешь себя несколько отставшим от хода времени. Но ведь и побывать в будущем очень интересно.

«Электротеатр Станиславский»

Адрес: Тверская ул., 23. Афиша, официальный сайт.

Большой и другие, главные музыкальные театры

Наверное, читателю этой статьи уже стало интересно, почему ничего не сказано о Большом театре. В принципе, Большой в этом и не нуждается, туристы тоже в курсе, остается доставать из кармана денежки и платить в кассу за билет. Или не в кассу, а окружающим Большой спекулянтам — кстати, перед самым началом предлагают билеты за вменяемые деньги. Вообще, есть несколько стратегий приобретения билетов в такие места, как Большой театр, можно стоять в очереди по субботам, когда открывается предварительная продажа в кассе, можно пользоваться официальным сайтом и грамотно выбирать, не позволяя запутать себя предупреждением «о местах с ограниченной видимостью». Можно покупать билеты в Большой театр подешевле, а уже на месте решать вопрос пересадки.

«Большой театр».

Адрес: Театральная пл., 1. Афиша, официальный сайт.

Если с билетами не получилось, а на неудобном месте располагаться не хочется, следует помнить, что в Москве есть еще немало мест, где можно услышать чудесную музыку и удостовериться, что мы по-прежнему впереди в области балета. От «Большого театра» любитель оперы и балета может прогуляться совсем недалеко и попасть в Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, в «Новую оперу» или в «Геликон» Дмитрия Бертмана

Лауреат Государственной премии СССР, Народный артист России, дирижер «Геликон-оперы» и театра им. Сац Евгений Бражник охарактеризовал в интервью «СП» главные музыкальные театры Москвы.

«Большой — ну он и в Африке Большой. Станиславского — театр с традициями, считающийся как бы вторым после Большого, с замечательным балетом, с потрясающим оркестром, со своим репертуаром. Долгое время он «обслуживал» советский репертуар, сейчас и современный тоже. Что касается «Геликона», это известный лидер с точки зрения экспериментов, здесь рождается много как скандальных спектаклей, что тоже нужно, так и шедевров. Режиссура здесь яркая и острая. Театр Сац был таким музыкальным ТЮЗом. С приходом Георгия Исаакяна , а это уже 8 лет, театр сделал мощный разворот на специфический репертуар, большое значение принимает аутентичная музыка средневековья, и в то же время современная. Это для детей, но таких — широко образованных. Там идут симфонические концерты, на которых исполняется Шонберг, в прошлом году вообще 9-ю симфонию Бетховена играли. То же я могу сказать про Камерный театр Покровского. «Новая опера» — молодцы, там культ певца», — рассказал Евгений Бражник.

Если же вы любите более легкую музыку, то в центре города можно посетить Московскую оперетту и на Пушкинской площади с недавних пор обосновался Театр мюзикла, который уже завоевал популярность в столице. В Театре мюзикла можно посетить «Принцессу цирка» или постановку Андрея Кончаловского «Преступление и наказание».

Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 17. Афиша, официальный сайт.

«Геликон-опера»

Адрес: Большая Никитская ул., 19/16. Афиша, официальный сайт.

«Новая опера» имени Е. В. Колобова

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3с2. Афиша, официальный сайт.

Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского.

Адрес: Никольская ул., 17. Афиша, официальный сайт.

Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац.

Адрес: пр. Вернадского, 5. Афиша, официальный сайт.

«Московская оперетта» (Мосоперетта).

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 6. Афиша, официальный сайт.

Театр мюзикла.

Адрес: Пушкинская пл., 2. Афиша, официальный сайт.

Юным зрителям, а также их родителям

В Москве множество театров, в которые можно сходить с детьми, в общем-то, постановки для младшего школьного и дошкольного возраста есть во всех афишах. Другое дело, что в каких-то театрах к этому подходят особенно тщательно и, можно сказать, с душой, а где-то — это просто необходимость.

Театр для детей, как и детская литература, должен быть не менее качественным, чем для взрослых. Кстати, любопытно, что Московский театр юного зрителя, который, конечно, должен открывать данный раздел, известен своими взрослыми постановками. Именно в ТЮЗе много лет работает режиссер Кама Гинкас, чьи работы, как и худрука этого театра Генриетты Яновской , восхищают критику и зрителей.

Прекрасные детские спектакли в театре Маяковского, РАМТе, хорошо разрабатывает данное направление Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, для детей в МГТ готовится интересная сопутствующая программа и перед постановкой, и в антракте, этим же отличается и театр «Кураж».

Яркие шоу делает «Антикварный цирк», в частности, в центре Мейерхольда это спектакли «Лев с седой бородой» и «Мандариновый ангел». В театре «Сфера» можно увидеть целую серию спектаклей о Простодурсене и других жителях Приречной страны Руне Белсвика.

Московский театр юного зрителя.

Адрес: Мамоновский пер., 10. Афиша, официальный сайт.

Московский Губернский театр.

Адрес: Волгоградский пр., 121. Афиша, официальный сайт.

Театр «Кураж».

Адрес: пр-т Мира, 26 с 1. Афиша, официальный сайт.

Московский драматический театр «Модерн».

Адрес: Спартаковская пл., 9/1. Афиша, официальный сайт.

Театр «Сфера».

Адрес: Каретный Ряд, 3. Афиша, официальный сайт.

Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова.

Адрес: Садовая-Самотёчная улица, 3. Афиша, официальный сайт.

Московский театр кукол.

Адрес: Спартаковская улица, 26/30. Афиша, официальный сайт.

Московский детский Театр теней.

Адрес: Измайловский б-р, 60/10. Афиша, официальный сайт.

В завершение отметим, что в Москве, помимо огромного количества театров проводятся еще и фестивали, когда в столицу приезжают коллеги из других городов России. Например, фестиваль «Золотая Маска», который начинается в феврале и идет до середины апреля, — это мощный срез всего самого лучшего в театральной жизни страны и если вы увидите в афише театра спектакль в рамках «Маски», можете смело идти. В 9 случаях из 10 — это будет очень здорово, а к тому же практично. Не поедете же вы специально ради похода в театр в Пермь и Воронеж (хотя если есть такая возможность, это будет отличная поездка), или даже Серов и Новокуйбышевск, а там работают замечательные режиссеры и актеры, которые создают спектакли, ничем не уступающие столичным.

Фестиваль «Золотая Маска», расписание, афиша, официальный сайт.

* Цены на билеты в московские театры приведены по данным официальных сайтов и популярных сервисов. Самые дешевые места, естественно, не порадуют видимостью. В самые популярные театры цены приведены как ориентир, при этом не так легко достать сам билет.