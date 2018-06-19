Карнавал на улицах, переполненный фан-фест и бардак с транспортом: как Ростов принял матч ЧМ-2018

Многие болельщики решили добираться до стадиона пешком

Ростов принял первый матч чемпионата мира по футболу-2018. Это событие, к которому город готовился почти шесть лет — в 2012 было объявлено, что в южной столице будут проходить матчи мундиаля. О том, что с точки зрения организации было хорошо, а что не очень, читайте в обзоре 161.ru.

Чистые улицыС первого дня чемпионата на Театральной площади и в парке им. Октябрьской Революции поддерживают относительный порядок — улицы и тропинки подметены, волонтеры собирают и выбрасывают оставленные болельщиками бутылки и стаканчики. На Пушкинской ситуация была немного хуже — на газонах, которые были политы далеко не везде, лежали окурки и прошлогодняя листва. В общем, не грязнее, но и не чище, чем обычно.

Фанатам нравился вид с левого берега

Но ни один из фанатов, с которыми общались корреспонденты 161.ru, не назвал Пушкинскую среди самых красивых мест города. В их списке были в основном Садовая и набережная на левом берегу. Надо отдать должное, эти места действительно были хорошо вычищены — по крайней мере, по меркам нашего города и такого крупного события. То, что на центральной улице города поддерживают порядок, отмечали в беседе с корреспондентом и иностранцы. На левом берегу и территории вокруг стадиона тоже было относительно чисто, много где стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. На фанфест не пускалиОколо девяти часов вечера болельщиков перестали пускать на фанфест — по словам волонтеров, площадка, вмещающая около 23 тысяч человек, была переполнена.

Площадка фестиваля болельщиков была переполнена

— Мы пришли посмотреть матч Бразилия — Швейцария в фан-зону. В девять волонтеры объявили в громкоговорители, что на площадку никого не будут пускать 10 минут, потому что она переполнена. Очередь тем временем собралась почти до Пушкинской. Но ни через 10, ни через 20 минут вход не открыли, а потом и вовсе посоветовали всем идти по домам. В общей сложности мы простояли в очереди 40 минут, и видели, что площадка не была переполнена, там было вполне просторно, — рассказала 161.ru одна из болельщиц, так и не попавшая на фанфест.

Мы уже публиковали подробный обзор площадки фестиваля болельщиков на Театральной площади. Днем там негде спрятаться от южного солнца, и на территорию не пускают со своими напитками. Автобусов не дождалисьВ Ростове мало указателей на английском языке, которые помогли бы болельщикам добраться до стадиона. Из-за этого многие едва не заблудились, путаясь в закоулках неприглядных улиц, которые находятся ниже Садовой.

Шаттлы курсировали с небольшим интервалом, а вот обычных автобусов не было даже на конечных остановках

— Нам сказали — чтобы попасть на стадион, нужно перейти через мост. Но мы долго не могли найти этот мост, пришлось поплутать в старой части вашего города, — рассказали корреспонденту бразильские болельщики.

Целый ряд маршрутов общественного транспорта после матча должен был работать до трех часов ночи. На практике же оказалось, что даже в 12 часов ночи дождаться автобус было проблематично. — Шаттлы после матча ходили один за другим, интервал был небольшим. Но из центра уехать было большой проблемой. Такси не приехало. Я ждал на остановке на центральном рынке, следил за общественным транспортом через специальное приложение. Вблизи не было ни одного автобуса на ЗЖМ, — рассказал один из болельщиков. Гневных отзывов об организации общественного транспорта много и в социальных сетях. — Матч закончился в 23.00. Примерно в 00.00 я с человеком с ограниченными возможностями добрался до перекрестка Садовая/ Ворошиловский. Из-за огромного потока людей в единственный автобус, который стоял на Ворошиловском, попасть мы не смогли! — написал болельщик в паблике Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону. — Решили спуститься на Буденновский. Простояли пол часа — ни одного автобуса не увидели. Дошли до Центрального рынка — там пустота! Конечная станция и нет автобусов! Звонки в такси не увенчались успехом, нет машин для инвалидов или для того, чтобы поставить коляску. Теперь вопрос к нашим циничным представителям власти: как же 40 000 людей будут добираться из центра после футбола, если автобусов нет? Что это за организация?Атмосфера в городеАбсолютно все иностранцы в интервью 161.ru отмечали дружелюбие и открытость ростовчан. Горожане знакомились и общались с бразильцами, швейцарцами, уругвайцами, фотографировались и вместе пели песни. Ростовчане, которые не знали английский, португальский или немецкий, объяснялись жестами и короткими фразами: «Неймар — молодец! Атлетико — класс!».

Футбол объединяет

По данным ГУ МВД по Ростовской области, нарушений общественного порядка в день матча в городе не было. Болельщики разных команд обнимались друг с другом и желали удачи. Соцсети пестрят фотографиями с колоритными футбольными фанатами в замысловатых костюмах в виде динозавров, и даже в виде президента США Дональда Трампа . Кроме того, в сети появилось видео, как чистоплотные бразильцы подметают рассыпавшийся попкорн рядом с отелем, куда заселилась их команда. А вот группа швейцарских болельщиков вызвала у ростовчан возмущение решением справить нужду прямо на Ворошиловском мосту.

Редакция 161.ru в онлайн-трансляции следила за жизнью города в день матча между сборными Бразилии и Швейцарии. О самых интересных событиях, которые произошли в городе, можно почитать здесь.