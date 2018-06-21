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Мэр Ростова заявил, что город достойно подготовился к ЧМ-2018
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Мэр Ростова заявил, что город достойно подготовился к ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Первые два матча чемпионата мира по футболу, состоявшиеся в Ростове-на-Дону, показали, что город достойно подготовился к мировому первенству. Об этом сообщил в четверг журналистам мэр Виталий Кушнарев.
"Две игры состоялись. Если сделать предварительный анализ, можно сказать, что подтверждается то, что Ростов к чемпионату мира готов и достойно проводит все мероприятия, связанные с этим великим праздником", — сказал он.
Мэр напомнил, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 построили новый аэропорт Ростова-на-Дону, реконструированы дороги, вокзал, в городе появились новые парки и гостиницы.
Первый матч в рамках чемпионата состоялся в Ростове-на-Дону 17 июня. Тогда сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1, встреча установила рекорд посещаемости «Ростов-Арены» — 43109 зрителей. 20 июня Уругвай обыграл сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0.
В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Республики Корея и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
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