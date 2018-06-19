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Найди такси, если сможешь: во время первого матча ЧМ в Ростове перевезли 68 колясочников
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Найди такси, если сможешь: во время первого матча ЧМ в Ростове перевезли 68 колясочников 

161.ru 27 минут назад
Фото: 161.ru
Не все инвалиды знали о социальном такси на время ЧМ  Люди с ограниченными возможностями и те, кто их сопровождает, могут воспользоваться услугами социального такси в дни матчей ЧМ. Машины привозят болельщиков на «Ростов-Арену» и увозят вечером от стадиона. В день игры сборных Бразилии и Швейцарии социальным такси воспользовались 159 человек, 68 из которых — инвалиды-колясочники.
— Социальное такси можно заказать заранее по телефону, тогда машины подъедут прямо к дому болельщика. На первой игре заявки оставили всего два человека, — сообщает администрация Ростова.
К стадиону «Ростов Арена» машины едут по маршрутам:
S PRM1 от ТРК «МЕГАМАГ» к западной стороне «Ростов Арена» (G1 — G3, G12 — G13);
S PRM2 от посадочных площадок автобусов — шаттлов S4 (Привокзальная площадь), S7 (перехватывающая парковка), S8 (ул. Максима Горького), а также от посадочной площадки автобуса-шаттла S5 («Платов») к восточной стороне «Ростов Арена» (G6 — G8).
После матча уехать можно от комплекса «Акватория», от реторана «Атаманская усадьба» и от «Мегамага».
Социальное такси работает по графику:
20 июня и 23 июня с 14.00 до 00.0026 июня и 2 июля с 17.00 до 03.00  Ранее в паблике «Ростов Главный» Святослав Соловьев написал, что не смог уехать со стадиона с человеком с ограниченными возможностями.
— Примерно в 00.00 мы добрались до перекрёстка Садовая/ Ворошиловский. Из-за огромного потока людей в единственный автобус, который стоял на Ворошиловском, попасть не смогли, — отметил Соловьев.
По его словам, они ждали транспорт на Буденновском и на Центральном рынке, но не дождались. Мужчины пытались вызвать такси, но там не было машин для инвалидов.
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Комментарии  Ещё 13 источников 
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