Найди такси, если сможешь: во время первого матча ЧМ в Ростове перевезли 68 колясочников

Не все инвалиды знали о социальном такси на время ЧМ Люди с ограниченными возможностями и те, кто их сопровождает, могут воспользоваться услугами социального такси в дни матчей ЧМ. Машины привозят болельщиков на «Ростов-Арену» и увозят вечером от стадиона. В день игры сборных Бразилии и Швейцарии социальным такси воспользовались 159 человек, 68 из которых — инвалиды-колясочники.

— Социальное такси можно заказать заранее по телефону, тогда машины подъедут прямо к дому болельщика. На первой игре заявки оставили всего два человека, — сообщает администрация Ростова.

К стадиону «Ростов Арена» машины едут по маршрутам:

S PRM1 от ТРК «МЕГАМАГ» к западной стороне «Ростов Арена» (G1 — G3, G12 — G13);

S PRM2 от посадочных площадок автобусов — шаттлов S4 (Привокзальная площадь), S7 (перехватывающая парковка), S8 (ул. Максима Горького), а также от посадочной площадки автобуса-шаттла S5 («Платов») к восточной стороне «Ростов Арена» (G6 — G8).

После матча уехать можно от комплекса «Акватория», от реторана «Атаманская усадьба» и от «Мегамага».

Социальное такси работает по графику:

20 июня и 23 июня с 14.00 до 00.0026 июня и 2 июля с 17.00 до 03.00 Ранее в паблике «Ростов Главный» Святослав Соловьев написал, что не смог уехать со стадиона с человеком с ограниченными возможностями.

— Примерно в 00.00 мы добрались до перекрёстка Садовая/ Ворошиловский. Из-за огромного потока людей в единственный автобус, который стоял на Ворошиловском, попасть не смогли, — отметил Соловьев.

По его словам, они ждали транспорт на Буденновском и на Центральном рынке, но не дождались. Мужчины пытались вызвать такси, но там не было машин для инвалидов.