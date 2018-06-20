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Почти 18 тысяч зрителей посмотрели трансляцию матча Россия — Египет на фан-фесте в Ростове
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Почти 18 тысяч зрителей посмотрели трансляцию матча Россия — Египет на фан-фесте в Ростове 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Более 25 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону в день матча между сборными России и Египта, саму игру посмотрели 17,7 тыс. гостей. Об этом сообщили журналистам в дирекции «Ростов-2018».
Во вторник сборная России одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. «25 500 — общая численность, 17 700 — пик (во время матча)», — сказали в дирекции.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все прошло в штатном режиме, никаких происшествий на фестивале не зафиксировано. «Когда наши побеждают, не до хулиганства. Все счастливы и законопослушны», — отметил собеседник агентства.
В Ростове-на-Дону за сборную России болели и гости из Уругвая. «Сегодня я болел за Россию. Да, может быть, Уругваю было выгодно, чтобы сборная вашей страны сегодня потеряла очки, но я считаю, что в спорте должно быть все по справедливости, Уругвай и Россия заслуживают того, чтобы идти дальше, поэтому очень рад за российских болельщиков. Их команда показывает сейчас очень хороший футбол», — рассказал корреспонденту ТАСС болельщик из Уругвая Густаво Портес.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдет в Самаре 25 июня.
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