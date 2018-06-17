Воскресенье в Ростове: «Каста», просмотр первого матча ЧМ-2018 с «Ростов-Арены»

Сегодня, 17 июня, в фане-зоны Чемпионата мира по футболу-2018 на Театральной площади гостей ждет просмотр четырех матчей и выступление двух артистов. Зайти на территории Театральной площади можно будет уже с 12 часов. Расписание:

12.00 — начало работы / концертная программа «Даешь молодежь!»

14.00 — PEGASUS (Switzerland)

15.00 — просмотр матча Коста-Рика — Сербия

17.00 — Приветственная церемония для иностранных гостей в день первого матча в городе-организаторе Ростове-на-Дону

18.00 — просмотр матча Германия — Мексика

20.00 — Каста

21.00 — просмотр матча Бразилия — Швейцария (трансляция с «Ростов-Арены»)

С 11 часов перед ДГТУ можно будет услышать программу Ростовской государственной филармонии, вход бесплатный.

В 17:00 можно попасть на балет 2-х актах «Щелкунчик» в Музыкальном театре. Напомним, что вход по паспорту болельщика бесплатный, однако заявить о желании нужно заранее.