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Воскресенье в Ростове: «Каста», просмотр первого матча ЧМ-2018 с «Ростов-Арены»
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Воскресенье в Ростове: «Каста», просмотр первого матча ЧМ-2018 с «Ростов-Арены» 

Деловое сообщество 2 часа назад
Сегодня, 17 июня, в фане-зоны Чемпионата мира по футболу-2018 на Театральной площади гостей ждет просмотр четырех матчей и выступление двух артистов. Зайти на территории Театральной площади можно будет уже с 12 часов. Расписание:
12.00 — начало работы / концертная программа «Даешь молодежь!»
14.00 — PEGASUS (Switzerland)
15.00 — просмотр матча Коста-Рика — Сербия
17.00 — Приветственная церемония для иностранных гостей в день первого матча в городе-организаторе Ростове-на-Дону
18.00 — просмотр матча Германия — Мексика
20.00 — Каста
21.00 — просмотр матча Бразилия — Швейцария (трансляция с «Ростов-Арены»)
С 11 часов перед ДГТУ можно будет услышать программу Ростовской государственной филармонии, вход бесплатный.
В 17:00 можно попасть на балет 2-х актах «Щелкунчик» в Музыкальном театре. Напомним, что вход по паспорту болельщика бесплатный, однако заявить о желании нужно заранее.
Деловое сообщество: последние новости
Сегодня автобусы с улицы Большой Садовой начали объезжать фан-зону по проспекту Кировскому Болельщики Чемпионата мира смогут бесплатно посещать ростовский музыкальный театр На Театральной площади во время ЧМ-2018 выступят 5000 артистов
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