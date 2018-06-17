Мариинский театр готов выступить в Саудовской Аравии с оперным спектаклем

ДАХРАН /Саудовская Аравия/, 17 июня. / ТАСС /. Мариинский театр, после успешного выступления на открытии культурного центра «Итра» в Дахране 16 июня, готов привезти сюда и постановку оперного спектакля. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель — генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Я думаю, этот комплекс ("Итра", культурный центр — прим. ТАСС) наверняка приспособлен для показа театральных спектаклей. Может быть, мы сюда как-нибудь привезем и оперные спектакли. Я буду естественно к этому готов", — сказал он.

По словам Гергиева, Мариинка может в будущем сотрудничать с «Итрой» более плотно. «Мы договорились здесь с художественным руководителем, будем продолжать сотрудничать», — отметил он.

"Здесь (на открытии центра — прим. ТАСС) несколько министров было, я с ними познакомился. С кем-то я виделся в Давосе, с кем-то в Москве. Так что, я думаю, у нас есть перспективы", — сказал Гергиев.

Маэстро оказался доволен реакцией местной публики на выступление оркестра. «Да, это был хороший опыт», — сказал дирижер.

О симфоническом концерте

Оркестр Мариинки выступил в субботу на открытии культурного центра «Итра» в Дахране, где расположена штаб-квартира крупнейшей в мире по добыче нефти компании Saudi Aramco. Приезд российских музыкантов был организован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco. По словам организаторов, выступление оркестра Мариинки стало первым симфоническим концертом мирового уровня на территории Саудовской Аравии.

Выступление оркестра прошло при полном зале, насчитывающем 900 мест. В воскресенье музыкальный коллектив покажет ту же программу. По словам организаторов, билеты на оба концерта были распроданы задолго до их проведения.

Центр «Итра» (в переводе с арабского «богатый знаниями») был построен в Дахране два года назад, но в субботу открыл свои двери для широкой публики. Комплекс вмещает в себя кинозал, библиотеку, театр, музей искусств, художественную галерею и центр детского творчества.