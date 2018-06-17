«Галатея Собакина», или Новый вариант Шарикова в современном исполнении

«ЦСД-Омск», к сожалению, пока не очень раскрученный в Омске театр, хотя выступает на отличной площадке в центре города (Арт-центр на Любинском) и в нём играют великолепные артисты, начиная с самой директора и основателя центра Светланы Баженовой

Талантливый режиссёр, драматург, актриса — Светлана, очень разносторонняя и разноплановая, ярая поклонница своего учителя Николая Коляды . И В Омск старается перенести все традиции «Коляда-Театра» — в первую очередь, это спектакли по пьесам современных авторов.

Хотя Омск многие называют театральной столицей Сибири, всё же наша публика не столь открыта и готова к экспериментам, как екатеринбургская. Может быть, там просто больше молодёжи и больше приезжих, а Омск всё-таки более консервативен.

Тем не менее, омский ЦСД за без малого год своего существования сумел слегка приучить омскую публику как к своему существованию, так и к пьесам современных авторов. Одна из них «Галатея Собакина» Ирины Васьковской

Кому как, а автору этих строк вспомнился незабвенный булгаковский Полиграф Полиграфыч Шариков. Правда, Шарикова превращали в человека с помощью операции (профессор Преображенский провёл пересадку гипофиза), а в мире, где живёт просветитель Виктор Собакин (гордо называющий себя Зверобоем), гопников, составляющих, видимо, большинство населения, пытаются возвысить просветители и попы.

Причём орудием попов является заострённый крест, а просветителей — культурное наследие. Однако не любыми произведениями культуры можно воспитывать: «Зеркало» Тарковского, например, входит в список запрещённых, там же Гомер и почему-то проза. В общем, «пункт 46 запрещает применять к лицам младше 25 лет литературные произведения, внесённые в перечень №20».

Местному населению рекомендуется носить с собой крест (дабы не попасть под принудительное крещение) и палку с гвоздями (видимо, для того, чтобы отбиваться от просветителей). А если кому-то не посчастливится особенно, просвещение даст побочные плоды в виде, прости Господи, милосердия или того хуже — любви — всё, прямая дорога в зоопарк.

Просветитель Виктор Собакин — неудачник, он не умеет действовать жёстко, нахрапом, всё только в рамках закона, поэтому процент просвещённых у него минимальный. А ещё он мечтает найти свою Галатею (потому что верит в синдром Мишки-упыря, который после просвещения превратился в девушку-красавицу). Появится ли в итоге нью-Шариков, то есть Галатея Собакина? Ответ на этот вопрос знает только тот, кто читал Васьковскую или смотрел спектакль в «ЦСД-Омск». А если не смотрели — добро пожаловать.

P. S. : Нецензурная лексика присутствует, но в минимальном количестве.

P. P. S. : И в заключение ещё несколько слов о традициях театра Коляды, которые Светлана Баженова хочет внедрить в Омске. Во-первых, это читки пьес, которые будут проходить не в самом театре, а на разных городских площадках. Сообщения о месте проведения читок и репертуаре публикуются в группе «ЦСД-Омск».

Также с 11 июня каждых понедельник в Арт-центре на Любинском проходят баллты между командами омских театров. В минувший понедельник в импровизации блистали Лицейский и драмтеатры, в следующий, 18 июня, это будут «ЦСД-Омск» и ТЮЗ.

Зрители, они же жюри, получат море положительных эмоций.