Историческое дефиле и романовский вальс: в Костроме пройдут царские дни

С 14 по 18 июля в Костроме пройдут царские дни. Они посвящены трагическим событиям 1918 года, смерти Николая II и его семьи. Цель царских дней обозначила костромская епархия: это «восстановление исторической памяти и осмысление последствий русской трагедии». Мероприятия епархия организует при поддержке областной администрации, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Кульминацией Царских дней в Костроме, по словам устроителей, станет торжественный Крестный ход и богослужения 16-17 июля в Ипатьевском монастыре.

Программа мероприятий:

14 июля в 12:00 на главной сцене в Кремлевском парке состоится торжественное открытие «Царских дней в Костроме» с молебном в сопровождении колокольных звонов.

14-15 июля в парке будет работать несколько тематических площадок: фестиваль православной кухни «К царскому столу», фестиваль и мастер-классы колокольных звонов, спортивный праздник «Русский характер», казачий вар, историческое дефиле в костюмах, откроется выставка «Романовы в Костроме», состоятся бесплатные экскурсии для всех желающих. На главной сцене в парке пройдут концерты творческих коллективов, будет показана хроника жизни царской семьи и воссоздания Костромского Кремля, состоится встреча с режиссером и презентация мультфильма «Божий дар» о Феодоровской иконе Божьей Матери (студия Балтийское телевидение), выступит православный поэт протоиерей Андрей Логвинов.

14 июля в 20:00 состоится концерт молодежных музыкальных коллективов города, а 15 июля с 17:00 спектакли молодежных театральных коллективов.

16 июля в 20:00 — всенощное бдение в Богоявленском-Анастасиином кафедральном соборе.

16 июля в 22:45 — торжественный крестный ход в память святых Царственных Страстотерпцев с Феодоровской иконой Пресвятой Богородицы от стен Богоявленско-Анастасиина монастыря до Ипатьевского монастыря.

17 июля в 0:00 — ранняя (ночная) Божественная литургия в Троицком соборе Ипатьевского монастыря.

17 июля в 9:00 — поздняя Божественная литургия в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ипатьевского монастыря.

18 июля в 9.30 — божественная литургия в Богоявлено-Анастасиином кафедральном соборе.

Для костромичей и гостей региона в праздничные дни будут организованы паломнические поездки к святыням Костромской земли.

Программа мероприятий в кремлевском парке

14 июля

12.00 — 12.15 Торжественное открытие Царских дней в Костроме

12.15 — 12.30 Рассказ о истории звонов, истории кремля, визитах царских особ в Кострому. Подготовка к соревнованиям.

12.30 — 12.50 Выступление Архиерейского хора Костромской епархии.

12.50 — 13.15 Литературно-музыкальная композиция о царской семье.

13.00 — 13.15 Флеш-моб «Романовский вальс».

13.15 — 13.45 Мастер-классы по колокольному звону и православной кухне.

13.45 — 14.30 Показ мультипликационного фильма «Божий дар», общение с авторами. Спортивные соревнования по традиционным русским видам спорта. Презентация блюд «царской кухни».

14.30 — 15.00 Выступление церковного хора воскресной школы.

15.00 — 16.00 Встреча с поэтом протоиереем Андреем Логвиновым. Беседа о царской семье, стихи, песни на стихи о. Андрея.

16.00 — 16.30 Мастер-классы.

16.30 — 17.00 Выступление церковных хоров и хоров воскресных школ.

17.00 — 19.00 На сцене — видео о казачестве «Казачий вар».

18.30 — 19.00 Мастер-классы.

19.00 — 19.30 Спектакль «Рождество на Соловках»

19.30 — 20.30 Концерт в исполнении педагогов, учащихся музыкальных школ и их родителей «Домашнее музицирование».

20.30 — 22.00 Молодёжный концерт.

15 июля

11.00 — 12.00 Концерт колокольных звонов. Презентация блюд «царской кухни».

12.20 — 12.35 Флеш-моб «Романовский вальс».

12.35 — 13.00 Концерт церковного хора.

13.00 — 14.00 Встреча с протоиереем, поэтом Андреем Логвиновым. Беседа о царской семье, стихи, песни на стихи о. Андрея. Презентация блюд «царской кухни»

14.00 — 14.30 Мастер-классы.

14.30 — 15.30 Мультипликационный фильм «Божий дар», презентация-рассказ, просмотр, ответы на вопросы.

15.30 — 1700 На сцене — видео о казачестве «Казачий вар»

16.30 — 17.00 Литературно-музыкальная композиция о царской семье.

17.00 — 17.30 Мастер-классы.

17.30 — 18.00 Спектакль «Путь». Театральная студия «Арлекин» Дома культуры поселка Красное-на-Волге.

18.00 — 18.30 Спектакль «Рождество на Соловках»

18.30 — 19.30 Спектакль «Цвета» Театр — студия «Друзья театра»

19.30-20.00 Подведение итогов, вручение памятных сувениров